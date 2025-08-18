Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LE PEGARON UN BALAZO A UN JOVEN Y SE SALVÓ DE MILAGRO

Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo

Investigan un incidente en 77 entre 17 y 18. Hubo tres demorados bajo sospecha de haber participado en la agresión, pero los liberaron

Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo

La cuadra del incidente. Los vecinos escucharon el ruido del tiro / Web

18 de Agosto de 2025 | 03:33
Edición impresa

En tiempos de violencia extrema en la Ciudad, en Altos de San Lorenzo se produjo otro episodio cargado de tensión y dramatismo. Ocurrió ayer a la madrugada, cuando un joven de 23 años recibió un disparo, se presume, con un arma de puño.

El grave incidente ocurrió cerca de las tres de la madrugada sobre la calle 77 entre 18 y 19 y enseguida la víctima escapó del lugar a bordo de una moto en busca de ayuda.

Instantes después, en 72 y 14, se cruzó con el paso de una comitiva policial, a la que impuso de lo sucedido y le manifestó que estaba herido.

Al parecer, de acuerdo al relato del damnificado, un rato antes había pasado por 18 entre 80 y 81 a buscar a un amigo, quien, por razones que no trascendieron, discutió con tres sujetos a unas pocas cuadras de su casa.

Evidentemente eran conocidos del barrio, pero no hay muchas certezas de qué fue lo que detonó la pelea, con el balazo incluido.

Fue con la descripción de las características físicas de los agresores que se montó un intenso rastrillaje por la zona, que arrojó novedades de importancia en 17 entre 78 y 79.

LE PUEDE INTERESAR

Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal

LE PUEDE INTERESAR

Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón

Allí, según el reporte oficial, otro móvil del Comando de Patrulla logró individualizar a tres personas, cuya fisonomía se asemejaba a las descriptas por el denunciante.

Por eso se la llevaron demoradas a la seccional octava, en una causa por “abuso de arma y lesiones”.

Si bien en un momento se hablaba de una tentativa de homicidio, conocido que la lesión no revestía gravedad y, ni siquiera motivó la internación del joven afectado, se resolvió una calificación legal menos gravosa.

Un informante expresó que “se trató de un roce, afortunadamente, sin mayores consecuencias”.

Tal vez por esa razón, más que la causa está en pleno desarrollo, los tres sospechosos recuperaron la libertad, luego de ser notificados del inicio del expediente penal en su contra.

Solo les practicaron la prueba de dermotest, cuyo resultado será aportado en breve a las actuaciones y que, de ser positivo para alguno de ellos, podría dar un vuelco importante en la pesquisa.

En medio del procedimiento que terminó con la aprehensión de un changarín de 24 años y dos hombres de 30, uno carnicero y otro soldador, en el que se contó con colaboración de un gupo de agentes afectado a las recorridas preventivas en jurisdicción de la seccional quinta, los vecinos no vieron con buenos ojos la aparición de los móviles, por lo que mostraron una actitud por demás hostil y reactiva.

De todas formas, no se reportaron otros heridos ni daños en los móviles policiales.

En la causa tomó intervención la UFI Nº 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Mennucci.

Lo que se intenta esclarecer ahora es si el joven herido ligó el tiro de rebote o si también conocía a los imputados. El arma sigue sin aparecer.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan el alerta a "Amarillo" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

🔴 Minuto a minuto | Uno por uno: nombres y candidatos confirmados en el cierre de listas

VIDEO. Ataque de motochorros en Barrio Norte y el temor de los vecinos

Errores en el juego aéreo le quitaron todo: ganaba 2 -1 y Estudiantes terminó perdiendo 3 a 2 ante Banfield

Gimnasia se quedó en el segundo tiempo, falló atrás y perdió con Lanús 2 a 1

Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada

“Maniseros”: La Plata amaneció con un misterioso mensaje en varios pasacalles, ¿de qué se trata?

VIDEO. Así fue el impactante choque contra semáforo en pleno centro de La Plata
+ Leidas

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

Un sector de la UCR irá con la Coalición Cívica

Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola

A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado

VIDEO. Boca se sacó la mufa: ganó luego de 12 fechas
Últimas noticias de Policiales

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa

Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal

Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón

Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas
Deportes
VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola
A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado
VIDEO. “No nos alcanza con 45 minutos buenos”
Perdió tras cuatro victorias, no llegó a la punta y se alejó en la tabla Anual
Al Ruso lo preservaron en el complemento
Espectáculos
Las hijas de Jorge Lanata hablaron de la deuda millonaria de su padre: “Nosotras no recibimos ese dinero”
Tronco candidato: el panelista de Fantino va en la boleta de diputados de LLA
Elecciones 2025: desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior, los candidatos famosos de cada partido
Jey Mammon habló de su cancelación y denuncia: "La pasé mal y la pasé bien también"
"Vestido asesino": Graciela Alfano hizo estallar las redes y la comparan con Joan Collins
La Ciudad
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos
Los “peques” festejaron a lo grande en Plaza Moreno
En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital
Información General
“Dogtores”: la terapia con perros gana terreno en el país
La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido
Bartolomé Bavio celebró su 124° aniversario con música, tradición y comunidad
Mar del Plata será sede esta semana del XXIII Congreso Nacional de Educación Privada
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla