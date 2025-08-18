Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas
Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Un economista crítico de Milei busca pelearle el voto libertario a Espert
Talerico compite con partido propio tras alejarse del PRO y LLA
Milei, con traje militar y junto a Petri, en el homenaje a San Martín
Por qué Cristina Kirchner no podría votar y los otros presos sí
Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos
En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital
Emotivo acto en la Ciudad para recordar al General San Martín
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Investigan un incidente en 77 entre 17 y 18. Hubo tres demorados bajo sospecha de haber participado en la agresión, pero los liberaron
En tiempos de violencia extrema en la Ciudad, en Altos de San Lorenzo se produjo otro episodio cargado de tensión y dramatismo. Ocurrió ayer a la madrugada, cuando un joven de 23 años recibió un disparo, se presume, con un arma de puño.
El grave incidente ocurrió cerca de las tres de la madrugada sobre la calle 77 entre 18 y 19 y enseguida la víctima escapó del lugar a bordo de una moto en busca de ayuda.
Instantes después, en 72 y 14, se cruzó con el paso de una comitiva policial, a la que impuso de lo sucedido y le manifestó que estaba herido.
Al parecer, de acuerdo al relato del damnificado, un rato antes había pasado por 18 entre 80 y 81 a buscar a un amigo, quien, por razones que no trascendieron, discutió con tres sujetos a unas pocas cuadras de su casa.
Evidentemente eran conocidos del barrio, pero no hay muchas certezas de qué fue lo que detonó la pelea, con el balazo incluido.
Fue con la descripción de las características físicas de los agresores que se montó un intenso rastrillaje por la zona, que arrojó novedades de importancia en 17 entre 78 y 79.
LE PUEDE INTERESAR
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
LE PUEDE INTERESAR
Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón
Allí, según el reporte oficial, otro móvil del Comando de Patrulla logró individualizar a tres personas, cuya fisonomía se asemejaba a las descriptas por el denunciante.
Por eso se la llevaron demoradas a la seccional octava, en una causa por “abuso de arma y lesiones”.
Si bien en un momento se hablaba de una tentativa de homicidio, conocido que la lesión no revestía gravedad y, ni siquiera motivó la internación del joven afectado, se resolvió una calificación legal menos gravosa.
Un informante expresó que “se trató de un roce, afortunadamente, sin mayores consecuencias”.
Tal vez por esa razón, más que la causa está en pleno desarrollo, los tres sospechosos recuperaron la libertad, luego de ser notificados del inicio del expediente penal en su contra.
Solo les practicaron la prueba de dermotest, cuyo resultado será aportado en breve a las actuaciones y que, de ser positivo para alguno de ellos, podría dar un vuelco importante en la pesquisa.
En medio del procedimiento que terminó con la aprehensión de un changarín de 24 años y dos hombres de 30, uno carnicero y otro soldador, en el que se contó con colaboración de un gupo de agentes afectado a las recorridas preventivas en jurisdicción de la seccional quinta, los vecinos no vieron con buenos ojos la aparición de los móviles, por lo que mostraron una actitud por demás hostil y reactiva.
De todas formas, no se reportaron otros heridos ni daños en los móviles policiales.
En la causa tomó intervención la UFI Nº 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Mennucci.
Lo que se intenta esclarecer ahora es si el joven herido ligó el tiro de rebote o si también conocía a los imputados. El arma sigue sin aparecer.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí