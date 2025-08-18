Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo

La cuadra del incidente. Los vecinos escucharon el ruido del tiro / Web

En tiempos de violencia extrema en la Ciudad, en Altos de San Lorenzo se produjo otro episodio cargado de tensión y dramatismo. Ocurrió ayer a la madrugada, cuando un joven de 23 años recibió un disparo, se presume, con un arma de puño.

El grave incidente ocurrió cerca de las tres de la madrugada sobre la calle 77 entre 18 y 19 y enseguida la víctima escapó del lugar a bordo de una moto en busca de ayuda.

Instantes después, en 72 y 14, se cruzó con el paso de una comitiva policial, a la que impuso de lo sucedido y le manifestó que estaba herido.

Al parecer, de acuerdo al relato del damnificado, un rato antes había pasado por 18 entre 80 y 81 a buscar a un amigo, quien, por razones que no trascendieron, discutió con tres sujetos a unas pocas cuadras de su casa.

Evidentemente eran conocidos del barrio, pero no hay muchas certezas de qué fue lo que detonó la pelea, con el balazo incluido.

Fue con la descripción de las características físicas de los agresores que se montó un intenso rastrillaje por la zona, que arrojó novedades de importancia en 17 entre 78 y 79.

Allí, según el reporte oficial, otro móvil del Comando de Patrulla logró individualizar a tres personas, cuya fisonomía se asemejaba a las descriptas por el denunciante.

Por eso se la llevaron demoradas a la seccional octava, en una causa por “abuso de arma y lesiones”.

Si bien en un momento se hablaba de una tentativa de homicidio, conocido que la lesión no revestía gravedad y, ni siquiera motivó la internación del joven afectado, se resolvió una calificación legal menos gravosa.

Un informante expresó que “se trató de un roce, afortunadamente, sin mayores consecuencias”.

Tal vez por esa razón, más que la causa está en pleno desarrollo, los tres sospechosos recuperaron la libertad, luego de ser notificados del inicio del expediente penal en su contra.

Solo les practicaron la prueba de dermotest, cuyo resultado será aportado en breve a las actuaciones y que, de ser positivo para alguno de ellos, podría dar un vuelco importante en la pesquisa.

En medio del procedimiento que terminó con la aprehensión de un changarín de 24 años y dos hombres de 30, uno carnicero y otro soldador, en el que se contó con colaboración de un gupo de agentes afectado a las recorridas preventivas en jurisdicción de la seccional quinta, los vecinos no vieron con buenos ojos la aparición de los móviles, por lo que mostraron una actitud por demás hostil y reactiva.

De todas formas, no se reportaron otros heridos ni daños en los móviles policiales.

En la causa tomó intervención la UFI Nº 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Mennucci.

Lo que se intenta esclarecer ahora es si el joven herido ligó el tiro de rebote o si también conocía a los imputados. El arma sigue sin aparecer.