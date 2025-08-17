Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado

Julio Dunogen, secretario general de la institución, describió la situación como "veneno directamente". Y remarcó que las bacterias en cuestión son "letales".

El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado
17 de Agosto de 2025 | 09:37

Escuchar esta nota

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires declaró el estado de alarma ante la crisis sanitaria desatada por el fentanilo contaminado, que provocó la muerte de 96 personas. Así lo informó Julio Dunogen, secretario general de la institución, quien reveló que la alerta inicial sobre la situación fue emitida mucho antes de que se conociera la magnitud del problema. 

El profesional destacó que los fallecimientos no se produjeron por sobredosis, sino por una letal contaminación bacteriana. En declaraciones televisivas, el doctor Dunogen explicó que la entidad “había iniciado la alerta el 16 de mayo, hace casi dos meses, cuando los primeros casos de decesos ya indicaban que la situación era muy compleja”. "En aquel momento, había apenas "dos o tres casos con fentanilo contaminado", detalló. "No es que lo decimos ahora, ya tenemos 100 muertos", sentenció, refiriéndose a la lentitud de la respuesta oficial.

La causa de las muertes, según precisó el médico, no fue la dosis excesiva del fármaco, sino una severa contaminación con dos bacterias altamente agresivas: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia. Ambas, sostuvo, “son gérmenes que requieren una gran cantidad de antibióticos para su tratamiento y que, al ingresar al torrente sanguíneo, producen septicemia”.

El secretario del Colegio de Médicos describió la situación como "veneno directamente" y remarcó que las bacterias en cuestión son "letales", lo que consideró "como para escribir una novela de misterio".

Las investigaciones apuntaron al laboratorio HLB Pharma, productor del medicamento. El doctor Dunogen calificó de "descabellada" la contaminación con esos patógenos y señaló que evidentemente existieron "gravísimas irregularidades" en el proceso de elaboración.

Manifestó que el laboratorio "no cumple ninguno de los parámetros de bioseguridad que tiene que tener", además de destacar la ausencia de trazabilidad del producto. "Evidentemente no no hay trazabilidad de este medicamento. Tendría que haberlo, pero no lo hay", afirmó. También se refirió a la situación actual de las clínicas, que han recibido la instrucción de descartar y devolver la totalidad de los medicamentos de dicho laboratorio.

LE PUEDE INTERESAR

Tufting: la técnica para tejer alfombras que es furor en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región

Finalmente, Dunogen concluyó con una reflexión sobre la importancia de la prevención, subrayando que “cuando la institución emitió la primera advertencia existían muy pocos casos”. El profesional lamentó que las cosas tiendan a "explotar" antes de que la sociedad y el Estado tomen conciencia de la seriedad del problema.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones

El Pincha, para seguir encendido

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Gimnasia quiere otra victoria

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

Con Espert a la cabeza, LLA termina de completar la lista para la Provincia

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo
Últimas noticias de La Ciudad

Tufting: la técnica para tejer alfombras que es furor en La Plata

Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región

¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy domingo en EL DIA

Día de Niño nublado y con lloviznas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
Deportes
Gimnasia quiere otra victoria
El Pincha, para seguir encendido
Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes
Habrá venta presencial de generales en el Bosque
Una positiva jornada de los juveniles ante Banfield
Policiales
Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada
“Los vendieron”, la cruda advertencia a jubilados
Fentanilo: revelan graves fallas en la producción
Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso
Forzaron la claraboya de una casa, se metieron y robaron una fortuna
Espectáculos
Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi: “Lo que ha sufrido, lo que ha pasado, es tremendo”
Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos
Diez chicos icónicos del cine: historias de grandes actorcitos y vidas estrelladas
Mitre cobra primero: la radio, tras la herencia de Jorge Lanata
Tristeza por la muerte de Alberto Martín
Información General
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla