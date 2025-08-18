Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas
Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Un economista crítico de Milei busca pelearle el voto libertario a Espert
Talerico compite con partido propio tras alejarse del PRO y LLA
Milei, con traje militar y junto a Petri, en el homenaje a San Martín
Por qué Cristina Kirchner no podría votar y los otros presos sí
Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos
En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital
Emotivo acto en la Ciudad para recordar al General San Martín
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un violento robo tuvo como damnificado un matrimonio de jubilados que reside en San Carlos.
En plena madrugada, tres hombres encapuchados y armados irrumpieron en su vivienda de calle 142 entre 47 y 49, reduciendo a la pareja y amenazándolos con armas de fuego.
La sorpresa y el miedo fueron inmediatos: los intrusos ingresaron sin que los propietarios pudieran reaccionar, generando una sensación de vulnerabilidad total.
Según pudo saber este diario, ambos jubilados fueron sorprendidos mientras dormían.
Los ladrones no se anduvieron con rodeos. Mucho menos tuvieron compasión.
Directamente los apuntaron con armas mientras le exigían dinero y arrasaban con todo a su paso.
LE PUEDE INTERESAR
Otro fallecimiento en la Región por el tránsito
LE PUEDE INTERESAR
Un jubilado resistió a los tiros un robo en Berisso
El miedo y la incertidumbre se apoderaron de la pareja mientras los intrusos registraban cajones y muebles, buscando objetos de valor para sumar a su lista.
En pocos minutos, los delincuentes se alzaron con un botín que incluyó joyas, 100 mil pesos y 40 dólares.
Cada movimiento de los ladrones generaba una sensación de presión constante sobre la pareja que no les dejaba opción: debían obedecer para evitar ser lastimados.
Tras tomar lo que buscaban, los hombres abandonaron la escena, se subieron a un vehículo oscuro y huyeron con rumbo hacia calle 49, dejando a los jubilados con el shock de haber sido víctimas de un delito violento en su propio hogar.
El episodio ocurrió cerca de las 06.50 de la mañana, un horario en el que la mayoría de los vecinos todavía no había comenzado su rutina diaria. Horas después, peritos llegaron a la vivienda para analizar la escena hasta pasadas las 10.50.
Sin embargo, no se hallaron registros claros en las cámaras de seguridad de la zona, lo que limita las pistas disponibles para reconstruir con exactitud el hecho y seguir el rastro de los responsables.
Fuentes policiales indicaron que se sospecha de un robo planificado, ya que los atacantes parecían conocer la presencia de dinero y objetos de valor en la casa. La causa fue caratulada como “robo calificado”.
La pareja quedó conmocionada por la situación, mientras los investigadores continúan intentando identificar a los responsables.
La situación que afectó a este matrimonio de jubilados vuelve a exponer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los vecinos frente a esta clase de hechos de violencia que pueden ocurrir en el momento menos pensado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí