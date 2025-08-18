Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas

El matrimonio de jubilados la pasó feo en 142 entre 47 y 49 / Web

Un violento robo tuvo como damnificado un matrimonio de jubilados que reside en San Carlos.

En plena madrugada, tres hombres encapuchados y armados irrumpieron en su vivienda de calle 142 entre 47 y 49, reduciendo a la pareja y amenazándolos con armas de fuego.

La sorpresa y el miedo fueron inmediatos: los intrusos ingresaron sin que los propietarios pudieran reaccionar, generando una sensación de vulnerabilidad total.

Según pudo saber este diario, ambos jubilados fueron sorprendidos mientras dormían.

Los ladrones no se anduvieron con rodeos. Mucho menos tuvieron compasión.

Directamente los apuntaron con armas mientras le exigían dinero y arrasaban con todo a su paso.

El miedo y la incertidumbre se apoderaron de la pareja mientras los intrusos registraban cajones y muebles, buscando objetos de valor para sumar a su lista.

En pocos minutos, los delincuentes se alzaron con un botín que incluyó joyas, 100 mil pesos y 40 dólares.

Cada movimiento de los ladrones generaba una sensación de presión constante sobre la pareja que no les dejaba opción: debían obedecer para evitar ser lastimados.

Tras tomar lo que buscaban, los hombres abandonaron la escena, se subieron a un vehículo oscuro y huyeron con rumbo hacia calle 49, dejando a los jubilados con el shock de haber sido víctimas de un delito violento en su propio hogar.

El episodio ocurrió cerca de las 06.50 de la mañana, un horario en el que la mayoría de los vecinos todavía no había comenzado su rutina diaria. Horas después, peritos llegaron a la vivienda para analizar la escena hasta pasadas las 10.50.

Sin embargo, no se hallaron registros claros en las cámaras de seguridad de la zona, lo que limita las pistas disponibles para reconstruir con exactitud el hecho y seguir el rastro de los responsables.

Fuentes policiales indicaron que se sospecha de un robo planificado, ya que los atacantes parecían conocer la presencia de dinero y objetos de valor en la casa. La causa fue caratulada como “robo calificado”.

La pareja quedó conmocionada por la situación, mientras los investigadores continúan intentando identificar a los responsables.

La situación que afectó a este matrimonio de jubilados vuelve a exponer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los vecinos frente a esta clase de hechos de violencia que pueden ocurrir en el momento menos pensado.