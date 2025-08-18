Sorpresiva salida de Marixa Balli del programa de Ángel de Brito: habrá dos reemplazantes 

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre
Ante la salida de Marixa Balli, Ángel de Brito va por dos figuras. Una de ella ya ha estado en ese rol. Así, el viernes 15 se generó una gran sorpresa al término de LAM, cuando Ángel de Brito contó que Marixa Balli no va a ser más parte del ciclo. Era algo que sabía él y no muchos más, ya que a la mayoría de las otras angelitas se las vio asombrada.
“Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y agradecida”, dijo Marixa y agregó: "Los amo, pero mi decisión es dar un paso al costado. Necesito hacer un cambio en mi cabeza. Empiezo con un nuevo local de Xurama, puse toda mi energía ahí y estoy muy agotada”.
Ante este cuadro de situación, Ángel de Brito anunció que serán dos las personas que se van a sumar al programa de América. Una será Mónica Farro, que ya ha tenido su espacio, y la otra Adabel Guerrero.
En cuanto a Balli, el conductor contó que tiene las puertas abiertas, y que puede volver como suplente cuando quiera.
Para finalizar, vale recordar que una silla es rotativa, y ahí hay un lugar para que pueda estar, una vez por semana.
