Espectáculos |Duro relato

Julieta Prandi confesó detalles sobre el temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi

Julieta Prandi confesó detalles sobre el temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi
18 de Agosto de 2025 | 07:54

Escuchar esta nota

Julieta Prandi compartió que los menores experimentaron tranquilidad luego de que su progenitor fuera sentenciado a 19 años de prisión. "El más chiquito siente un gran alivio desde que... parece mentira, pero desde que sabe que su padre biológico está preso. Porque ninguno de los dos quería volver a verlo, y además los dos le tienen terror”, confesó Julieta Prandi en diálogo con Telenoche al describir el impacto que la condena de Claudio Contardi a 19 años de prisión tuvo en sus hijos. 

Asimismo, Prandi explicó que el proceso judicial fue especialmente duro para su hijo mayor: “El mayor tomó conocimiento de la carátula durante el juicio, lamentablemente, por más de que yo no haya comentado nada de qué se trataba la causa; ellos creían una cosa y se enteraron de otra, y eso fue más duro de explicar y de contener”, expresó. 

En su duro relato a Telenoche, la conductora detalló las dificultades que enfrentaron sus hijos en el ámbito judicial: “Han pasado muchas instancias en la justicia espantosas, donde fueron forzados un montón de entrevistas para revincularse cuando ellos mismos pedían por favor que no. Mi hijo mayor no quiso ver nunca más a su papá". 

También abordó el trasfondo del proceso legal y la postura de Contardi: “Es algo que él pidió, no tener un juicio por jurados. Ya se trató el año pasado este tema, no es una novedad, y ahora plantean absurdos con tal de anular un juicio al cual me costó sangre, sudor y lágrimas tener que atravesar”, manifestó en su conversación con Eltrece.

Finalmente, la actriz remarcó un principio fundamental sobre la autonomía y el respeto en las relaciones: “Estar casado no te hace ser una cosa que le pertenece y que pueden hacer uso de tu cuerpo como si vos fueses un envase”.

 

