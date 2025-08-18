Julieta Prandi confesó detalles sobre el temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre
Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre
Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido
La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Sorpresiva salida de Marixa Balli del programa de Ángel de Brito: habrá dos reemplazantes
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy en EL DIA
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Los números de la suerte del lunes 18 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido
Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
Un economista crítico de Milei busca pelearle el voto libertario a Espert
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Julieta Prandi compartió que los menores experimentaron tranquilidad luego de que su progenitor fuera sentenciado a 19 años de prisión. "El más chiquito siente un gran alivio desde que... parece mentira, pero desde que sabe que su padre biológico está preso. Porque ninguno de los dos quería volver a verlo, y además los dos le tienen terror”, confesó Julieta Prandi en diálogo con Telenoche al describir el impacto que la condena de Claudio Contardi a 19 años de prisión tuvo en sus hijos.
Asimismo, Prandi explicó que el proceso judicial fue especialmente duro para su hijo mayor: “El mayor tomó conocimiento de la carátula durante el juicio, lamentablemente, por más de que yo no haya comentado nada de qué se trataba la causa; ellos creían una cosa y se enteraron de otra, y eso fue más duro de explicar y de contener”, expresó.
En su duro relato a Telenoche, la conductora detalló las dificultades que enfrentaron sus hijos en el ámbito judicial: “Han pasado muchas instancias en la justicia espantosas, donde fueron forzados un montón de entrevistas para revincularse cuando ellos mismos pedían por favor que no. Mi hijo mayor no quiso ver nunca más a su papá".
También abordó el trasfondo del proceso legal y la postura de Contardi: “Es algo que él pidió, no tener un juicio por jurados. Ya se trató el año pasado este tema, no es una novedad, y ahora plantean absurdos con tal de anular un juicio al cual me costó sangre, sudor y lágrimas tener que atravesar”, manifestó en su conversación con Eltrece.
Finalmente, la actriz remarcó un principio fundamental sobre la autonomía y el respeto en las relaciones: “Estar casado no te hace ser una cosa que le pertenece y que pueden hacer uso de tu cuerpo como si vos fueses un envase”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí