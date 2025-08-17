Bartolomé Bavio celebró su 124° aniversario con música, tradición y comunidad

La localidad de Bartolomé Bavio, en Magdalena, vivió un fin de semana cargado de emoción y festejos por su 124° aniversario. Además de los festejos de ayer con el estreno del un monumento a Miguel de los Santos Cajaraville y su caballo Decano, sumado a la celebración del cumpleaños de la región, este domingo se realizaron múltiples actividades culturales, artísticas y recreativas que convocaron a vecinos y visitantes en distintos puntos de la región, en un clima de celebración popular.

La jornada comenzó con un acto protocolar en la plaza José Hernández, encabezado por el intendente Lisandro Hourcade y el delegado municipal Carlos Lagarde. También participaron funcionarios, concejales, consejeros escolares y el subsecretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio. El encuentro tuvo un marco especial con la presencia de instituciones sociales, deportivas y culturales, centros tradicionalistas y establecimientos educativos, además de la música de la Banda Río Encuentro del RCTAN8, que aportó solemnidad y emoción al evento.

Tras el acto, la comunidad disfrutó de un gran desfile cívico y tradicionalista que colmó de color y entusiasmo las calles. La presencia de agrupaciones locales y centros tradicionalistas reforzó el sentido de identidad y pertenencia de la localidad, que una vez más se mostró unida en torno a sus raíces.

El festejo continuó con un almuerzo criollo en el predio de la estación, donde cientos de vecinos compartieron un espacio de encuentro que combinó gastronomía típica y espíritu festivo. Luego, la tarde se llenó de música y alegría con un show infantil a cargo de Manu Bonete y la participación de las bandas locales Mascando el Freno y La Viajera. Juegos, parque inflable y actividades para chicos hicieron de la celebración una propuesta pensada para toda la familia.

El gran cierre tuvo lugar en el Club Racing con la presentación de Los Charros y la conducción musical de Esteban “el Cordobés”, que hicieron bailar a los presentes y pusieron un broche de oro a la celebración. Además, durante las dos jornadas se pudo recorrer un paseo de artesanos locales y disfrutar de una variada oferta gastronómica, en un entorno pensado para el disfrute colectivo.