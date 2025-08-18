Al Ruso lo preservaron en el complemento

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
Estudiantes suma un nuevo dolor de cabeza antes del partido ante Cerro Porteño por el partido revancha de Copa Libertadores, el miércoles por la tarde en UNO.
El mismo se trata de la salida del capitán albirrojo Santiago Ascacibar que debió ser sustituido en el entretiempo por Ezequiel Piovi, ya que en el primer tiempo sufrió un golpe en mitad de cancha, el cuál le ocasionó problemas para poder continuar.
En este sentido, el Ruso pudo seguir, aunque con problemas para caminar. Si bien más tarde el mediocampista fue tomando ritmo nuevamente y logró reacomodarse, el entrenador albirrojo, Eduardo Domínguez optó por sustituirlo para preservar cualquier tipo de inconveniente, teniendo en cuenta la cercanía del partido frente a Cerro Porteño. Por su parte, en las próximas horas evaluarán si el oriundo de Villa Elvira deberá someterse a estudios médicos.
Por otro lado, las alarmas también se encienden por el joven atacante Fabricio Pérez, quién también se retiró con una molestia en el tobillo, tras un choque en el área estudiantil. Al respecto, el oriundo de San Juan pudo continuar unos minutos más en cancha, aunque el dolor no le permitió seguir. De este modo, fue sustituido por Leonardo Suárez, que hizo su debut a los 36 minutos de la parte inicial.
Siguiendo esta línea también analizarán si el canterano deberá realizarse estudios médicos para saber el nivel de la dolencia que le aqueja.
