Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |FUE SUSTITUIDO POR EZEQUIEL PIOVI

Al Ruso lo preservaron en el complemento

Al Ruso lo preservaron en el complemento

Santiago Ascacibar se retiró en el entrentiempo por una dolencia

18 de Agosto de 2025 | 01:37
Edición impresa

Estudiantes suma un nuevo dolor de cabeza antes del partido ante Cerro Porteño por el partido revancha de Copa Libertadores, el miércoles por la tarde en UNO.

El mismo se trata de la salida del capitán albirrojo Santiago Ascacibar que debió ser sustituido en el entretiempo por Ezequiel Piovi, ya que en el primer tiempo sufrió un golpe en mitad de cancha, el cuál le ocasionó problemas para poder continuar.

En este sentido, el Ruso pudo seguir, aunque con problemas para caminar. Si bien más tarde el mediocampista fue tomando ritmo nuevamente y logró reacomodarse, el entrenador albirrojo, Eduardo Domínguez optó por sustituirlo para preservar cualquier tipo de inconveniente, teniendo en cuenta la cercanía del partido frente a Cerro Porteño. Por su parte, en las próximas horas evaluarán si el oriundo de Villa Elvira deberá someterse a estudios médicos.

Por otro lado, las alarmas también se encienden por el joven atacante Fabricio Pérez, quién también se retiró con una molestia en el tobillo, tras un choque en el área estudiantil. Al respecto, el oriundo de San Juan pudo continuar unos minutos más en cancha, aunque el dolor no le permitió seguir. De este modo, fue sustituido por Leonardo Suárez, que hizo su debut a los 36 minutos de la parte inicial.

Siguiendo esta línea también analizarán si el canterano deberá realizarse estudios médicos para saber el nivel de la dolencia que le aqueja.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan el alerta a "Amarillo" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

🔴 Minuto a minuto | Uno por uno: nombres y candidatos confirmados en el cierre de listas

VIDEO. Ataque de motochorros en Barrio Norte y el temor de los vecinos

Errores en el juego aéreo le quitaron todo: ganaba 2 -1 y Estudiantes terminó perdiendo 3 a 2 ante Banfield

Gimnasia se quedó en el segundo tiempo, falló atrás y perdió con Lanús 2 a 1

Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada

“Maniseros”: La Plata amaneció con un misterioso mensaje en varios pasacalles, ¿de qué se trata?

VIDEO. Así fue el impactante choque contra semáforo en pleno centro de La Plata
+ Leidas

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

Un sector de la UCR irá con la Coalición Cívica

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer

VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola

A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado

VIDEO. “No nos alcanza con 45 minutos buenos”

Perdió tras cuatro victorias, no llegó a la punta y se alejó en la tabla Anual
La Ciudad
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos
Los “peques” festejaron a lo grande en Plaza Moreno
En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital
Policiales
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón
Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas
Espectáculos
“La vida de Chuck”: el hombre contiene multitudes
Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”
Priscilla Presley, al horno: la demandan por más de 50 millones
Se celebra el Día del Canto Coral local
El cine argentino, premiado en el prestigioso Festival de Locarno
Política y Economía
Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo
El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas
La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla