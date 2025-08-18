Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre

En el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata se atraviesan semanas críticas —conforme aseguraron sus autoridades a EL DIA— por la marcada disminución de donantes voluntarios. Desde la institución, ubicada en 71 entre 26 y 27, informaron que la cantidad de personas que se acercan a donar cayó un 50 por ciento en el último tiempo: la media diaria es de 100 donantes, pero actualmente apenas oscila entre 40 y 60, lo que compromete el abastecimiento necesario para hospitales y clínicas de la región.

En contacto con este medio, la jefa de Colectas y Promoción del Centro Regional, Paula Mancuso, remarcó: “Todos los días necesitamos que las personas se acerquen a donar sangre porque la sangre no se fabrica y sólo se puede conseguir de personas voluntarias y comprometidas”. Explicó que la baja comenzó antes de las vacaciones de invierno y, ante la continuidad de esta tendencia, decidieron renovar la convocatoria. “Los invitamos a donar sangre de manera voluntaria”, convocó.

La funcionaria recordó que las transfusiones son vitales “para la recuperación de la salud de muchos pacientes y para mejorar la calidad de vida de otros”. Por eso, hizo una llamado comunitario a acercarse tanto a la sede cercana al Hospital San Juan de Dios —de lunes a viernes de 7 a 15 horas y los sábados de 7 a 12— como a las colectas externas que se realizan en distintas instituciones de la ciudad. Toda esta información se puede encontrar en instagram.com/crhlp/ (@CRHLP).

Mancuso adelantó que habrá dos colectas: el lunes 25 de agosto en la Escuela Privada de Los Hornos, de calle 60 entre 138 y 139, y el miércoles 27/8 en el Hospital San Martín (1 y 70). “Comenzamos a las 8.30 y nos extendemos hasta el mediodía, entre las 12.30 y las 13 horas. Esperamos que se acerquen los donantes de manera voluntaria”, explicó.

La jefa de Colectas destacó el rol de los medios de comunicación en la difusión: “Hacemos estas convocatorias de donantes para no llegar a una situación crítica y la idea es evitar llegar a eso”.

Finalmente, subrayó la magnitud del trabajo que realiza el Centro Regional de Hemoterapia La Plata: “Abastecemos de sangre y de hemoderivados, como el plasma y las plaquetas, a todo el corredor central de la provincia de Buenos Aires, desde la zona de la costa hasta el límite con La Pampa. Desde La Plata enviamos sangre en condiciones de ser transfundida para todos los pacientes”.