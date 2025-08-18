Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón

La vaina secuestrada en la escena del ataque. Un ladrón muerto / Web

Hace pocas horas, en La Matanza, un policía resistió un intento de robo y mató a un delincuente. Y ahora en Los Hornos, esa secuencia se repitió con un menor de 16 años fallecido.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes seguras, el violento episodio ocurrió en 68 entre 135 y 136, no muy lejos del centro comercial de esa localidad, cuando un oficial de 29 años, que cumple funciones en Villa Elisa para la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), sufrió un intento de desapoderamiento de su moto.

Estaba franco de servicio en un rodado marca Corver cuando, en compañía de su novia, sufrió un inesperado ataque.

Eran dos motochorros en otro vehículo de similares características, quienes le mostraron un arma de fuego.

Sin embargo, como establece el protocolo, se identificó como agente de seguridad y se defendió con un disparo.

Enseguida se produjo un desbande, pero uno de los asaltantes, a la postre identificado por su edad, cayó en el suelo con signos de evidente dolor.

Mientras el cómplice escapó a toda prisa, el lesionado fue cargado en una ambulancia y derivado al hospital San Martín con un orificio de entrada del proyectil a la altura de la cintura.

En ese centro asistencial, cerca de la medianoche, se confirmó el deceso. El joven tenía domicilio en proximidades de la Megatoma.

El efectivo, en tanto, quedó demorado como medida preventiva, mientras que se incautó su armamento y la moto para peritajes.

En el hecho tomó conocimiento el fiscal penal en turno, Juan Mennucci, con conocimiento de la Auditoria de Asuntos Internos.

En principio, de lo que se desprende del relato del policía y de los primeros testimonios en el barrio, la secuencia sería clara, siendo que el efectivo sufrió un ataque antijurídico y se defendió en defensa de su vida y la de su novia.

“En ningún momento se estableció un exceso en la respuesta. La conducta guarda relación con la violencia del embate, aunque se esperan los resultados de distintas diligencias de prueba, que ya se pusieron en marcha”, expresó un portavoz con acceso a la pesquisa.

En el barrio, los vecinos vivieron el hecho con mucho temor, ya que la modalidad de los motochorros los tienen a maltraer desde hace bastante tiempo.

En principio, el fiscal Juan Mennucci quiere tener elementos de convicción suficientes para determinar la situación procesal del policía, que pasó la noche en la seccional tercera.