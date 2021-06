Tras el abrupto final de TV Nostra, Morena Rial contó cómo está su papá: “Trabaja de abuelo”

A más de dos semanas del abrupto final del programa TV Nostra, Morena Rial contó cómo se encuentra su papá. Hasta el momento el conductor, que fue blanco de duras críticas, no ha reaparecido en los medios y, en ese marco, Ángel de Brito aprovechó para preguntarle cómo se encuentra Jorge Rial.

“En realidad no me gusta que lo critiquen. Las redes están hechas para criticar. Pero no me gusta que hablen porque él tiene una trayectoria, para bien o para mal. Hablan sin saber”, analizó a lo que De Brito le consultó: “¿Sentís que muchos le pegaron porque estaba en el piso?”. Al respecto, la joven aseguró: “Claro, para tener la notita del momento, le pego a Rial. ¡Buscate tu nota, boludo!”.

“Siempre es triste cuando levantan un programa. ¿Tu viejo tiene ganas de volver? Dijo que se iba a tomar un tiempo”, le preguntó De Brito. “Está bien así por ahora, no sé mucho de este tema. Está trabajando de abuelo. En este viaje no lo pude traer a Fran (su hijo), se quedó con el papá. Pero normalmente viaja o viajamos nosotros y lo ve siempre”, explicó Morena.

Morena, que viajó desde Córdoba hasta Buenos Aires para visitar a su familia, también habló de cómo se encuentra su vida amorosa y los planes que tiene para el futuro.

“No estoy cerrada al amor tampoco, tuve problemas con mi ex, eso no quiere decir que esté cerrada a estar de novia, todo puede ser, pero hoy en día no estoy de novia”, señaló. Finalmente, habló de sus deseos de volver a vivir en Buenos Aires: “Me fui en noviembre y tuve la temporada de verano para hacer teatro. Siempre quise vivir en Córdoba y me di la oportunidad, pero ya quiero volver”.