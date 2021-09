El Banco Central vendió U$S 340 millones para contener al oficial

El Banco Central, que en los últimos ocho meses tuvo un fuerte papel como comprador en el mercado cambiario, en lo que va de la semana se desprendió de U$S 340 millones, y según operadores, fue para evitar que el dólar oficial se acelere y meta presión sobre el resto de las cotizaciones.

Ayer vendió U$S 70 millones, que se suman a los U$S 270 millones que había colocado en los tres primeros días de la semana. Para lograr que el dólar no se dispare a 10 días de las PASO, el Central usa su poder de fuego al ofrecer más divisas.

“La autoridad monetaria volvió a subsanar la insuficiencia de la oferta genuina, con renovadas ventas en el sector donde operan bancos y empresas en el mercado mayorista del dólar”, señaló a Clarín el operador Gustavo Quintana.

Mientras, la cotización del dólar paralelo sigue mostrando calma, aunque la brecha con el oficial mayorista continúa en niveles bastante elevados (un 85 por ciento). Cotizó ayer en las “cuevas” de la city porteña en $178 para la compra y $ 181 para la venta

La cotización del dólar oficial finalizó a $103,31, con una suba de nueve centavos en relación al cierre del miércoles.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP avanzaron 0,1 por ciento, a $ 170,72, y a $ 170,58, respectivamente.

En el mayorista, la cotización de la divisa estadounidense operó con una suba de cinco centavos en comparación con su último cierre, para quedar en un promedio de $97,

Así, el dólar con el recargo de 30 por ciento -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $134,30 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35 por ciento sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $170,46.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 321 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por 55 millones de dólares y en el mercado de futuros Rofex se transaron U$S 317 millones.

acciones y bonos

El índice S&P Merval retrocedió ayer 0,15 por ciento, en una sesión en la que el indicador líder arrancó en positivo y que con el correr de las horas cambió de tendencia, en tanto las acciones de empresas argentinas en Wall Street cayeron hasta 5,2 por ciento.

En la plaza porteña, las pérdidas de las firmas que conforman el panel líder fueron encabezadas por Cablevisión (-3,96 por ciento); Central Puerto (-3,17 por ciento); Transportadora de Gas del Norte (-2,65 por ciento); Sociedad Comercial del Plata (-2,4 por ciento); y Banco Macro (-2,06 por ciento).

En Nueva York, los papeles de compañías argentinas terminaron la sesión con mayoría de rojos, entre los que se destacaron Telecom Argentina (-5,2 por ciento); Despegar (-5 por ciento); Central Puerto (-2,8 por ciento); Banco Macro (-2,4 por ciento); e IRSA Propiedades Comerciales (-2 por ciento).

Las ganancias correspondieron a Irsa (4,3 por ciento); Telecom Argentina (3 por ciento); Mercadolibre (1,8 por ciento).

En el mercado de deuda pública, los bonos en dólares aumentaron 35 centavos promedio en toda la curva.

Por su parte, los títulos en pesos ajustables por CER cayeron 0,05 por ciento en el tramo corto y un alza de 0,20 por ciento en tramo medio y largo de la curva.

En este marco, el riesgo país cedió 0,7 por ciento hasta los 1.480 puntos básicos.