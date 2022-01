Detalles del intento de femicidio a una jubilada de 74 años en Villa Elvira

La jubilada de 74 años atacada en su casa de Villa Elvira en la noche del jueves pasado, continúa inconsciente y en estado crítico, señalaron fuentes oficiales. En tanto, el único sospechoso de la brutal agresión, un hombre de 59 años que sería su “concubino ocasional”, según confiaron allegados a la damnificada, se negó a declarar ante el fiscal Martín Almirón (UFI Nº 8).

El funcionario judicial había ordenado su detención en una causa caratulada como “tentativa de homicidio agravado por el vínculo”, ya que era la única persona (además de la mujer) que se encontraba en el inmueble de 630 y 8 cuando los efectivos policiales se hicieron presentes en la escena.

Fue la hija de la víctima quien avisó a las autoridades de que algo no iba bien en la casa de su mamá. “Fue a buscarla y la atendió el imputado. No la dejó pasar al interior de la vivienda y le aseguró que la señora no estaba en ese momento”, detalló un vocero consultado.

Se desconoce si la sospecha se debió a alguna situación anterior entre la pareja, lo cierto es que la denunciante llamó al 911 y solicitó un móvil para el domicilio.

La comisaría de Arana tiene jurisdicción en el barrio y un patrullero de esa seccional se acercó al lugar. Eran las 22 horas.

Nuevamente, quien salió a atender fue el hombre. Y, según describieron fuentes del caso, “los oficiales lo hallaron semidesnudo y con el miembro erecto”. Preguntaron por la dueña de casa y, esta vez, el sujeto debió acceder a dejarlos ingresar en la vivienda.

Los uniformados encontraron a la damnificada en la planta alta, desnuda desde la cintura hacia abajo. Además, agregaron los voceros, “estaba convulsionando y con evidentes marcas de golpes en el rostro y en el cuerpo”.

Tal como informó este medio, una ambulancia del SAME la trasladó al hospital San Martín con un principio de ACV. Todavía está internada en ese sanatorio, en coma y con un respirador.

Para los pesquisas será clave que la jubilada recupere la consciencia para prestar declaración. Sin embargo, tienen una certeza: “No había otras personas en la casa”.