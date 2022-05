Quilmes: apagón y quema de documentos en el caso de las cooperativas que salpica a Mayra Mendoza

La denuncia sobre presuntas irregularidades en el pago a cooperativas que involucra a la Municipalidad de Quilmes sumó un nuevo capítulo al conocerse un sugestivo apagón en el edificio comunal y la posterior quema de papeles.

El viernes 22 de abril, después que el sitio El Disenso denunciara una maniobra del supuesto desembolso de unos 535 millones de pesos a cooperativas en la que un ahora ex funcionario también se desempeñaba del lado de los percibieron los pagos, durante varias horas hubo un corte en el suministro de luz en la Municipalidad que quedó bajo sospecha. En ese marco, muchos de los empleados fueron obligados a retirarse.

Y durante ese fin de semana, según publica Clarín, Martín Bordalejo encendió una fogata en la esquina de San Martín y Sudamérica con muchos papeles. ¿Quién es Bordalejo? El apoderado de varias de las cooperativas beneficiadas con contratos llevados a la práctica como compras directas por intermedio de la firma de la intendenta Mayra Mendoza, una de las principales referentes de La Cámpora.

Además, Bordalejo es socio en empresas privadas de Sebastián Raspa, quien se desempeñaba como subsecretario de Hábitat de la Municipalidad de Quilmes y director de muchas de las cooperativas implicadas. Cuando estalla el escándalo, Raspa renunció a su cargo en la Municipalidad y lo hizo público a través de un comunicado en el que dijo ser parte de una campaña de difamación cuyo objetivo principal era dañar el proyecto político de Mendoza.

En ese marco, se publicaron fotos que muestran carpetas con documentos relacionados a pagos o trámites similares que fueron sacados de la Municipalidad por funcionarios o empleados no identificados en un camión que decía "Quilmes Limpio".

Además, en las últimas horas, el sitio on line de la Municipalidad de Quilmes estuvo caído, por lo que no se podía acceder a los expedientes y otra documentación vinculada a los pagos a las cooperativas. Cuando la página volvió a estar disponible, llegar a esos documentos ya no era algo sencillo como hasta ese momento.