El acuerdo con Kicillof profundizó la grieta en Juntos por el Cambio

jpicon@eldia.com

La fisura que se generó en Juntos por el Cambio el acuerdo con el gobierno de Axel Kicillof para repartir cargos en distintos organismos, es más profunda de lo que se muestra en superficie. Excede la figura del senador Joaquín De la Torre que movió los cimientos opositores al votar en contra de esos nombramientos en el Senado, y llegó hasta las costas de la Coalición Cívica.

El ex intendente de San Miguel hizo público su rechazo al desembarco de Federico Thea en el Tribunal de Cuentas como así también a otras designaciones en la Defensoría del Pueblo y el Banco Provincia. De la Torre blanqueó su postura en la sesión del Senado del martes por la noche y luego en sus redes sociales. Sin embargo, no fue el único legislador opositor que no quiso terminar avalando el acuerdo político que sellaron el PRO y la UCR con el Gobernador.

En la misma sintonía que De la Torre pero sin tantas estridencias, se pronunciaron los legisladores de la Coalición Cívica Andrés De Leo y Elisa Carca. También, la representante del Peronismo Federal, Claudia Rucci. Ninguno de ellos aprobó el nombramiento de Thea ni dieron el aval para los cargos que se distribuyeron para completar las vacantes en el directorio del Bapro y la Defensoría del Pueblo, donde además, se creó una nueva estructura burocrática. Fue una decisión que no deja lugar para las dobles lecturas: ni el sector de Elisa Carrió ni los peronistas que abrevan en Juntos, quisieron aparecen pegados a un acuerdo con Kicillof.

En el partido de Lilita decían ayer que la CC había resuelto de antemano que no iba a ocupar ningún cargo y en relación a Thea sostenían que no existen objeciones de índole moral o ética respecto del funcionario, sino que el rechazo de la CC tenía que ver con que “no puede designarse a alguien que va a tener que auditar a un gobierno que integró hasta hace muy poco” al recordar que Theo fue secretario General de la Gobernación.

“Lo de Thea fue un sapo importante”, admitía ayer uno de los legisladores del PRO que asumía el costo político que pagó la oposición por allanarle el camino a la llegada a la presidencia del Tribunal de Cuentas de un funcionario del círculo de extrema confianza del Gobernador. “Lo de los cargos fue un acuerdo de fines del año pasado que se terminó votando ahora”, recordaba.

GESTIONES

Acaso para que no ocurriera lo que ocurrió, es decir, que salieran a la superficie las diferencias internas por el acuerdo con Kicillof, existieron gestiones reservadas de algunos peso pesados del PRO. Una versión que circula por estas horas indica que Diego Santilli intentó un acercamiento de última hora con De la Torre que no rindió frutos. El ex ministro de María Eugenia Vidal se mantuvo firme en no transigir ante los deseos de la Casa de Gobierno y de sus propios aliados. “No podemos entregarle al kirchnerismo en forma vitalicia el Tribunal de Cuentas a cambio de un par de cargos para Juntos. Esto es buscar privilegios a espaldas de la gente. Así, más que halcones o palomas parecemos pavos reales”, disparó De la Torre.

Cerca de De la Torre están convencidos de que el acuerdo con Kicillof pone a Juntos por el Cambio en una posición de enorme incomodidad frente a las demandas ciudadanas. Creen, además, que esa postura está en línea con la ofensiva que desplegó hace algunas semanas Mauricio Macri para frenar una reforma la régimen jubilatorio del Banco Provincia que, según el ex presidente, consolidaba privilegios de los trabajadores de la entidad crediticia y cargaba en las arcas de la Provincia un déficit previsional de casi 20 mil millones de pesos al año.

En esta ocasión Macri no dijo nada, acaso porque algunas versiones indican que habría insistido con lograr un espacio para la ex diputada provincial Carolina Barros Schelotto. De la Torre, en cambio, pateó el tablero y renunció a una de las vicepresidencias del Senado. “Nosotros seguimos esa línea de pensamiento que terminó frenando lo de la Caja del Bapro”, decían cerca del senador.

En el marco del acuerdo con el gobierno bonaerense, el PRO se quedó con dos espacios en el directorio del Banco Provincia. Uno de ellos recaerá en Bruno Screnci, ex ministro de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, impulsado por Santilli. El otro es para el ex legislador Santiago Nardelli, con el auspicio del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. En tanto, el radicalismo nominó a Carlos Fernández, ex diputado nacional oriundo de Tandil. El oficialismo propuso a Laura González, una abogada de Quilmes cercana a la intendenta camporista de Quilmes, Mayra Mendoza.

En tanto, en la Defensoría del Pueblo el radicalismo fue por la continuidad del ex intendente de Miramar, Marcelo Honores (Adjunto de Usuarios de Servicios de Salud), mientras que el PRO terminó imponiendo al dirigente de Ensenada, Luis María Felipe Ferella, cercano al diputado nacional Cristian Ritondo. La tercera vacante para la oposición será cubierta por Martín Brignoli, abogado de profesión que estuvo a cargo de un Juzgado de Faltas en San Nicolás y que fue impulsado por el intendente de esa ciudad, Manuel Passaglia, aliado de Juntos. El oficialismo, por su parte, ubicará a Angel García, concejal y funcionario de la comuna de Quilmes como Adjunto en el área de Ambiente y Asociaciones Civiles.

En medio del revuelo que causaron sus declaraciones, De la Torre no se irá del bloque de senadores de Juntos. El portazo, por ahora, fue sólo a la vicepresidencia que ocupaba.

Sin embargo, ese fue el segundo cimbronazo que se produjo en la oposición en las últimas semanas. El primero fue la renuncia de Néstor Grindetti a la mesa provincial de Juntos, luego de que fuera desautorizado en el cierre del acuerdo con el Gobierno por la reforma a la Caja del Bapro, justamente, por aquella intervención de Macri.

El intendente de Lanús se retiró de las negociaciones que ahora habrían quedado, al menos del lado del PRO, en manos de Jorge Macri.