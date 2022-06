A. Fernández le respondió a Cristina: "Que las diferencias no nos hagan decir cosas injustas"

Tras el duro mensaje que ayer disparó Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández salió hoy a defender a las organizaciones sociales. El mandatario dijo que "estuvieron para contener a los sectores más vulnerables llevando solidaridad y compromiso".

En un acto en el Museo del Bicentenario, donde Fernández encabezó el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023, dijo: "Quiero agradecérselos aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar. Eterna deuda de gratitud para cada una de esas organizaciones".

En tanto, reclamó que las "diferencias no nos hagan decir cosas injustas" en relación al rol que cumplen las organizaciones sociales. "No cedamos. Sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas y estemos muy unidos", dijo el Presidente.

Además sostuvo que "no se llevaron la plata de los más vulnerables, sino que los acompañaron, los alimentaron y se asociaron al Estado en la gestión de todo eso". En ese sentido agregó: "Las organizaciones sociales trabajaron para que la Argentina no explote, pero eso no pasó porque estuvieron al lado de los más necesitados. No saben todo lo que hicieron por los derechos humanos".

Cabe recordar que ayer Cristina Kirchner, en un acto de la Central de Trabajadores Argentinos que se llevó a cabo en Avellaneda, pidió que haya menos planes, pero también que el Estado recupere el control y la auditoría de estos programas. No conforme con ello, además exclamó “si Evita los viera”, en una clara referencia al Movimiento Evita, con el que se encuentra enemistada desde que se fracturó el bloque legislativo en tiempos del macrismo.