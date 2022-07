Según Carrió, “Cristina volteó al Presidente”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, trazó un muy duro diagnóstico sobre la situación del gobierno nacional. Y aseguró que el complejo cuadro por el que transita el país y la propia administración nacional “se agravó cuando Cristina Kirchner voltea al Presidente, que ya no es Presidente”.

Carrió responsabilizó a la Vicepresidenta por los enfrentamientos en el oficialismo y consideró que “al Presidente le quitaron toda mínima capacidad de maniobra”. Y acotó: “Es muy difícil sostener esta presidencia sin Presidente”.

“Efectivamente, si este hombre renuncia, es golpe de estado”, sentenció, apuntando nuevamente contra la Vicepresidenta ante la falta de respaldo desde el kirchnerismo duro al presidente Fernández.

Carrió también apuntó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, a quien se mencionó como un posible dirigente de recambio en el gobierno nacional antes de que llegara al ministerio de Economía Silvina Batakis. “En realidad son tres, porque (Sergio) Massa quería quedarse con todo. Hay algunos empresarios detrás de Massa”, advirtió. Y si bien sostuvo que “Cristina ya no tiene legitimidad”, sí enfatizó que la presidenta del Senado cuenta con “mucho poder de daño”.

DELITO

“Faltan pocos hechos para configurar el delito de alzamiento contra las autoridades por parte de Cristina”, subrayó.

En ese marco, la ex diputada nacional analizó que “la gente está muy angustiada”. Y agregó: “La situación es extremadamente difícil. El pueblo hoy no está reaccionando porque no tiene energía”.

En esa misma línea, vaticinó que se vienen “meses muy difíciles” para la Argentina y que “el cuello de botella está en septiembre”, debido a que “hay mucho conflicto social y mucha ruptura de la cadena de suministros”.

“Mi única obsesión es que la Argentina transite con la máxima porción de no violencia necesaria hasta las elecciones del año que viene”, adelantó durante el reportaje radial.

Por último, Carrió se refirió al salto exponencial del valor del dólar que se registró en la última semana y las consecuencias que ello genera en el bolsillo de los argentinos.

“Yo tengo una discrepancia fundamental cuando dicen que el dólar paralelo no tiene incidencia porque es un mercado muy chico, yo no tengo ni 100 dólares... La devaluación del peso no está en relación al dólar oficial, está en relación al dólar blue”, explicó. Y cerró: “Para mi hoy el dólar es el Blue”.