Cambio de estrategia oficial: una cita por el diálogo del cual la oposición desconfía

En un repentino cambio de postura, el Gobierno anunció que trabaja en una convocatoria “amplia”, que incluya a dirigentes de todo el arco político, para abordar la intolerancia política en la sociedad. Pero la oposición relativizó el gesto, aseguró que no hubo ningún tipo de invitación formal y no olvidó que hasta hace pocos días era blanco, junto a los medios de comunicación, de críticas del oficialismo por supuestamente difundir discursos de odio.

Fue el ministro del Interior, Wado de Pedro, el que salió a ventilar este llamado al diálogo político tal como había ocurrido hace casi dos meses cuando la corrida cambiaria amenazaba con poner patas para arriba la economía. Esta vez, a partir de la conmoción que generó el intento de asesinato de Cristina Kirchner, el funcionario, con aval del Presidente y la Vice, convocó a políticos, empresarios y sindicalistas a discutir. “No vengo a señalar con el dedo a nadie. Vengo a proponer con humildad un debate necesario para reencauzar la convivencia democrática”, aseguró el dirigente camporista al tiempo que indicó que desde hace días viene conversando con algunas de las principales fuerzas políticas en este sentido.

Sin embargo, en la oposición rechazaron haber recibido algún tipo de invitación formal. Incluso el radical Mario Negri, titular del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, recordó que el último viernes había sido el propio De Pedro el que había atribuido el intento de magnicidio de Cristina a un supuesto clima de odio y revancha generado por la oposición y los medios de comunicación. “El ministro dijo que hay que bajar un cambio. La propuesta no nos ha sido transmitida. Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones”, apuntó.

MISA EN LA BASÍLICA

Al cierre de esta edición, al interbloque opositor solo había llegado una invitación para participar el próximo sábado de una misa en la Basílica de Luján en agradecimiento a la Virgen “por salvarle la vida a Cristina” durante el fallido ataque de Fernando Saban Montiel.

Para varios dirigentes de JxC el oficialismo decidió cambiar su estrategia tras el atentado porque se dio cuenta que la figura de la Vice no logró sumar adhesiones en las últimas encuestas de opinión y ni el propio Gobierno logró capitalizar políticamente un suceso que hasta tuvo repercusión internacional. Aducen, además, que radicalizar el discurso no resultó eficaz para los intereses del Frente de Todos.

Cerca del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron en esgrimir que no hubo ningún contacto oficial desde el Ejecutivo pero que, en caso de confirmarse, sería evaluado. Pero tampoco son optimistas. Por la mañana el alcalde porteño volvió a remarcar que para transformar el país se requiere de un vasto conjunto de acuerdos y del “más amplio apoyo político” pero “que no es con todos. No es con el kirchnerismo”.

Mientras, Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO de la cámara baja, confirmó a este medio que no recibió ningún llamado de funcionarios del Ejecutivo. Y aprovechó para contestar el furibundo tuit de Wado a pocas horas del ataque en Recoleta, al afirmar que “violento es Kicillof usando un atentado para bajar línea en las escuelas”.

En el Senado, en tanto, la coalición opositora también se mostró crítica con el oficialismo al adelantar que no concurrirá hoy a la sesión especial para repudiar el ataque. Tras valorar la foto conjunta de la mayoría de los senadores la misma noche del incidente, argumentó que a ese gesto le siguió la decisión del FdT de “politizar e hecho” y asignar el rol de “instigadores” del mismo a la Justicia, la oposición y los medios.

En la Coalición Cívica, por su parte, coincidieron con el mismo diagnóstico y en que “no hubo ninguna convocatoria” aunque remarcaron que sería “el decimocuarto” intento del oficialismo por parecer dispuesto a un proceso de apertura política. “El lugar para el diálogo es el Congreso. Y ahí se muestra disposición, como se pudo ver con el acuerdo con el FMI, entre otros”, remarcaron cerca de Elisa Carrió.

UNA PISTA

El pasado martes el camporista Andrés “Cuervo “Larroque había dado pistas sobre este cambio de postura al afirmar que “tenemos la predisposición de trabajar con la oposición” e incluso dijo que “si me equivoque en algún momento pido disculpas”. Habitual portavoz del sentir de Cristina y Máximo Kirchner, como se pudo ver en la embestida que en su momento ejerció sobre el exministro Martín Guzmán, no pareció ingenuo dicho mea culpa

A comienzos de semana en Casa Rosada, en tanto, también deslizaban que el Presidente había dado la orden de trabajar en una convocatoria a dirigentes de otros partidos para establecer “reglas de convivencia democrática” aunque veían como límite “a quienes no condenaron” el ataque contra la Vice, en referencia a Javier Milei y Patricia Bullrich.