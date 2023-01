Con chicanas, se debate en Diputados el juicio político a la Corte: minuto a minuto

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) inició pasadas las 11.10, con quórum reglamentario, su primera reunión para comenzar a resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores. Así, se comenzaron a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), a Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El minuto a minuto del debate:

- Hugo Yasky, diputado del Frente de Todos (Buenos Aires): "No estamos discutiendo a una institución, discutimos la conducta de los hombres", aseguró. "Esto es justamente para defender a la institución", remarcó.

- Sabrina Ajmechet, diputada del PRO (CABA): sostuvo que "saben que no van a prosperar estos pedidos de juicio político en el recinto y sin embargo quieren que la agenda política esté concentrada en esto y no en los problemas de la gente, es una falta de respeto y es mal desempeño, con el único objetivo de búsqueda de impunidad".

- Ana Carla Carrizo, diputada de la UCR (CABA): "Esto va a tener poca épica porque el desempeño político solo tiene un buen puerto si hay consenso y eso no va a ocurrir", manifestó y precisó que "la estrategia de desgaste es para producir una renuncia, no lo tengo claro. Lo que parece claro es que el legado de esta estrategia va a ser un ex presidente como Alberto Fernández que no logró otro presidente, poner una vacante".

- Leopoldo Moreau, diputado del Frente de Todos (Buenos Aires): "Cuando se habla de circo, otros dijeron patoteadas, bastaría con que se sepa que estamos ejercitando una facultad constitucional", comenzó diciendo, y agregó: "Cuando se habla de circo se dice que es un espectáculo porque adelantan que no se van a reunir los dos tercios". Más adelante habló de un "funcionamiento mafioso" del máximo tribunal, al que "hay que ponerle fin".

- Alejandro Rodríguez, diputado de Identidad Bonaerense (Buenos Aires): "Te lo digo a vos Tailhade que dijiste que hago política con miedo", arrancó su relato, y sostuvo que "no le tengo miedo a ningún medio de comunicación ni tampoco te tengo miedo a vos Tailhade".

- Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica (Buenos Aires): "El presidente y un grupo de gobernadores decidieron incumplir y alzarse contra ella (la Corte). Tuvieron que recular, en palabras de Cristina Kirchner, y decidieron iniciarle juicio político a la Corte y por eso estamos acá. Hay dos fallos que le molestan al poder político", dijo.

- Germán Martínez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (Santa Fe): sostuvo que “venimos con la intención de debatir todo lo que haya que debatir. No veníamos con la intención de hacer consideraciones políticas. Creemos que estamos ante una situación de gravedad institucional extrema”. Y agregó: "Lo que dice el diputado por Mendoza (De Marchi) viene a decir es lo que publica el diario La Nación. Venimos a plantear lo que está claramente expresado en la Constitución Nacional".

- Marisa Uceda, diputada del Frente de Todos (Mendoza): “Este es un tema más de la agenda fundamenta. Estamos hablando de un poder del Estado, que le tiene que dar a los ciudadanos la plena garantía de que tiene independencia y transparencia, y hoy no la tiene”, manifestó. Luego dijo que "¿ustedes se creen que este poder judicial les va a responder en algún momento? es al revés, no sean empleados de un poder oscuro, démosle al pueblo la posibilidad de tener una corte e la que se puedan sentir orgullosos".

- Omar De Marchi, diputado del PRO (Mendoza): "Todos nos introducimos en la discusión concreta y empezamos a hablar de las causas profundas, y nos metemos de cabeza por un camino que, estoy convencido, nos conduce al patio trasero de la Argentina", sostuvo, y agregó: "La agenda tiene que ver con 50% de pobres, tiene que ver con 100% de inflación acumulada solo en el último año y que el ajuste que lleva adelante el gobierno lo hace a costa de la inflación para con los sectores más vulnerables". También precisó que "esta puesta en escena que nos ofrece el presidente, que es el principal impulsor de este circo que montan a diario, tiene varios objetivos: no hablar de los problemas importantes del país, mientras el país se cae a pedazos, y el segundo objetivo es que la agenda del gobierno es intervenir meterse y manipular la justicia en la Argentina".

- Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión, comenzó leyendo las acusaciones contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia.