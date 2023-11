Dura respuesta de Fernando Burlando a los dichos de María José Favarón: "Lotocki es responsable de su tragedia de estar preso"

Sin dudas que, la reaparición de María José Favarón, la mujer de Aníbal Lotocki, generó muchas repercusiones.

Es por esto que, Fernando Burlando decidió responder para dejar en claro algunos asuntos tanto sobre Silvina Luna como sobre las distintas personas que se operaron con el cirujano: "Ella habla de la tragedia y tratando de defender lo indefendible. Lo que tiene que tener en cuenta esta señora es que hay muchas, pero muchas, chicas que han denunciado a Lotocki, que siguen sufriendo y que siguen revictimizando día a día", comenzó expresando Fernando Burlando.

En este contexto, y sin dudarlo, el abogado sentenció: "En definitiva, la tragedia la provocó él, quien no provocó la tragedia en la familia de las víctimas, son las propias víctimas... Esa es la gran diferencia y por eso uno siempre trata de llamar al respeto, a la opinión sensata y objetiva. La tragedia de Lotocki de estar preso, lo provocó él".

Por otra parte, y en cuanto a los dichos de María José Favarón y Aníbal Lotocki sobre que Silvina Luna tenía enfermedades preexistentes, Burlando comentó: "Lotocki en esa causa inicial fue condenado por lesiones graves y se está terminando de investigar. Pero cuando uno aplica un producto, que al día de la fecha no se sabe exactamente qué es, en una cantidad que puede provocar un montón de enfermedades... Como por ejemplo granulomas, que son inflamaciones permanentes".

"Me parece que una persona que tiene que ver con la salud, tendría que entenderlo. El problema, evidentemente, es que no entienden nada. Está bueno reconocer el delito, reconocer el error, reconocer la ignorancia, porque eso le haría muy bien a las víctimas", sentenció el letrado. Y por último, Fernando Burlando concluyó expresando: "Si Lotocki hubiese tenido una actitud más abrazada a la medicina, con las chicas que fueron sus víctimas, seguramente hubiesen tenido otro tipo de actitud y de diálogo, el que siempre esperaban... Silvina se fue pensando en los '¿por que?'".

"'¿Por que me pasó a mí? ¿por que fui ese día?'. Pero también '¿por que hiciste esto y en vez de decirme qué me pasaba, para yo saber cómo poder salvar mi vida, no me hiciste nada y actuaste desde la soberbia, desde la impunidad, desde ese lugar en que no ayudaste a nadie, ni siquiera a vos mismo?'", compartió el abogado de Silvina Luna.