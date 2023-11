Fuerte y picante cruce entre Eliana Guercio y Coti Romero: “Es horrible tu error"

Se armó. La panelista de Polémica en el Bar criticó la actitud de la ex concursante de Gran Hermano: Ahora, Coti Romero fue a Polémica en el Bar para hablar de su desempeño en el Bailando 2023. “Yo siento que me defiendo, algunas veces es un poquito de show, pero otras veces no. Con lo de Charlotte, obviamente cometí un error”, dijo la ex participante de Gran Hermano, que reveló públicamente lo que opina la hija de Mariana Nannis sobre Wanda y Zaira Nara.

Y dale con las discusiones:: “Horrible el error”, le dijo Eliana Guercio y Coti contestó que está aprendiendo porque es joven. Pero la mujer de “Chiquito” Romero continuó: “Aprender al aire es difícil porque te estás llevando puesta gente que nada que ver. Si no estás preparada, no salgas en un programa en vivo”.

Claro que, hubo más: “Yo estoy preparada, el tema es que voy aprendiendo”, intentó explicar la ex GH, que actualmente forma parte del streaming del Bailando. Pero Eliana, que tiene mucha experiencia en los medios de comunicación, continuó: “Si estuvieses preparada, no te mandás esa, que es tremendo, que metiste a otra persona que nada tenía que ver, a pasarla mal, horrible”.

Entonces, la ex GH respondió que si no estuviera preparada, no estaría donde está, pero Guercio no se la dejó pasar y aseguró que “hoy sí, hoy está cualquiera en la televisión”.

Y finalmente señaló: “Pero no cualquiera permanece, a mí me decían termina Gran Hermano y listo”, siguió la joven influencer y ahí intervino la conductora del programa, Marcela Tinayre: “Bueno, pero hay que sostenerse que la verdad es lo más difícil en este medio”, cerró de manera polémica.