La hermana de Charly García reveló cómo está la salud del músico: “No puede levantarse siquiera a hacerse un café por..."

Una revelación muy fuerte. Josi García Moreno contó cómo se encuentra actualmente la salud del artista tras algunos rumores. Así, en los últimas semanas, surgieron algunos preocupantes rumores al respecto.

Sabido es que, tras las polémicas declaraciones de Fernando Samalea y Fabiana Cantilo sobre el estado actual de Charly García, se comenzó a comparar la situación de salud del músico con la de otros tantos que fueron descuidados por su círculo cercano.

Entonces, Josi García Moreno salió a desmentir: "Charly no tiene 30 años, no hizo la vida de un deportista y ahora no puede hacer lo que se le cante. Sin embargo la semana pasada volvió al estudio de grabación. Quiso volver y volvió”, comentó respecto a cómo se encuentra actualmente el músico. Además, le habló directamente a su público, para que mantengan la calma ante la posibilidad de escucharlo en vivo nuevamente: “Ojalá pueda salir a tocar rapidísimo. Pero no es un niño y estamos todos laburando para lo mismo, desde los médicos, la psiquiatra y nosotros. Estamos todos ahí, tratando de sumar, con Mecha a la cabeza".

Asimismo, recordó que la última novedad que hubo sobre él fue que había sido internado en agosto. En este contexto, ella reveló el motivo: “Fue porque tuvo fiebre. ¡Entonces no es que no está cuidado, está recontra cuidado!”.

“Fue el médico a la casa, no le bajaba la fiebre y por las dudas lo internaron. Tiene la salud que tiene y está bien, pero nunca sabés, y si tiene fiebre te preguntás qué es. Entonces fue al Instituto del Diagnóstico, que es como su segundo hogar, y se hizo un chequeo general”, aclaró la hermana de Charly García.

Finalmente, Josi García Moreno disparó contra los que iniciaron los rumores de descuido: “Estaría bueno que todos los que arman la bola y dicen que aman a Charly, lo amen de verdad y lo vayan a ver. Nito fue a verlo, por ejemplo. No avisó a nadie, fue y lo vio”. Y aclaró todo sobre sus problemas de cadera y cómo estos lo perjudican en el día a día: “La cadera fue el primer paso a esta situación de depender de otros. No puede levantarse siquiera a hacerse un café, entonces va pidiendo lo que necesita”.