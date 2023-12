Polémica por la pobreza: Alberto F. dice que está mal medida

A una semana de dejar la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández aseguró que la pobreza “está mal medida”, porque si hubiera un 40,1 por ciento de pobres como dice el Indec “la Argentina estaría estallada”.

En una entrevista que le concedió a Noticias Argentinas en la Quinta de Olivos, el mandatario saliente hizo un balance de sus cuatro años de gestión, habló de su fluctuante relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, del vínculo con Sergio Massa, del futuro del PJ y confirmó que estará en al acto de traspaso con el presidente electo Javier Milei.

“La pobreza se mide a través de la Encuesta Permanente de Hogares, es una encuesta. Yo me temo que la gente no diga toda la verdad, porque si le preguntás a una persona y te dice ‘tengo un plan’, de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten”, resaltó el Jefe de Estado sobre el cálculo que -a su entender- “comienza a ser muy impreciso”.

¿Hay menos de 40% de pobreza? “Es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tenemos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron registrados en nuestro gobierno. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos, porque en los bajos también es algo. Hay algo que no me cierra y como la pobreza finalmente se mide a través de la Encuesta Permanente de Hogares, es una encuesta. Lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, no diga toda la verdad, porque si le preguntas a una persona que tiene una familia qué ingreso tiene y te dice ‘tengo un plan’, de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten. Si además del plan tiene una changa, la niega, si además del plan, tiene un trabajo en negro, lo niega, si su mujer cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar, la niega. Entonces el cálculo comienza a ser muy impreciso. Lo hablé muchas veces con Marco Lavagna y él alguna razón da a lo que yo digo porque nosotros medimos la pobreza solamente por una encuesta, en un tiempo donde las encuestas además han demostrado la falibilidad”, explicó.

También dijo que descree que haya trabajadores registrados pobres: “En ese punto tengo muchas dudas, porque en nuestro gobierno jamás cerramos la paritaria, todas funcionaron. Cuando me dicen que hay salarios registrados por abajo de la línea de pobreza me cuesta creerlo, porque quiere decir que hubo un sindicalista que no cuidó eso, me cuesta creerlo. Me da la impresión que es muy difícil que haya algún trabajador registrado que cobre por debajo de la línea de pobreza porque jamás le puse un límite a las paritarias”.

La relación con Cristina

Mientras que al referirse a su relación con la Vicepresidenta, reveló: “Tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta”. ¿Se sintió acompañado por Cristina? “No, sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa, y me parece válido y legítimo. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras cosas no. Creo que, además, tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política, pero yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta y una vez vicepresidenta.

“No cubrimos las expectativas”

En un pasaje de la charla, el mandatario reconoció que “no logramos cubrir todas las expectativas de la ciudadanía, si lo hubiéramos logrado otro hubiera sido el resultado electoral. Pero estoy seguro de que aprendimos de cosas que pasaron en el pasado. No interferimos nunca con la Justicia, nunca perseguimos a nadie, nunca presionamos a ningún periodista, fuimos un gobierno que siempre dio absoluta libertad a todo el mundo”.

Consultado sobre si su gobierno fue mejor que el de Cristina Kirchner, afirmó: “No, digo que además fuimos el gobierno que más obra pública hizo y no hemos tenido ningún cuestionamiento de transparencia. Hay cuestiones en las que fuimos altamente eficaces. En la forma en la que encaramos la pandemia, más allá de lo que algunos plantean, tuvo una eficacia singular”.

También se refirió a la caída de su imagen después de alcanzar un pico de popularidad en el inicio de la pandemia. “Nos unió el espanto y en ese momento fue muy fácil trabajar, después empezaron a aparecer esos datos de aprobación y la cuestión empezó a politizarse. Empezó una pugna entre los que decían que éramos la ‘infectadura’ y empezó a asomar el discurso libertario que decía ‘hay un estado que nos obliga a estar encerrados’. A la vez en la oposición también apareció un mensaje parecido”.

En cuanto a su decisión de no ir por la reelección, Alberto F. explicó: “Yo descreo de las reelecciones, lo mejor es buscar renovaciones. Había muchos que me pedían que fuera, pero yo observaba que mi posible candidatura lo que podía generar era una ruptura del espacio, porque había una parte del espacio que estaba muy renuente a mi candidatura”. ¿Quiénes querían romper? “No tengo ganas de revivir esa situación, pero estaba claro que un espacio no quería mi reelección. A mí no me interesaba romper el espacio. Pensaba que si se rompía podía conducirnos a la derrota, lo mejor era que me corriera y abriera paso a otros que querían ser candidatos. Una interna hubiera sido mejor, hubiera movilizado mucho más a nuestra gente. Unas PASO hubieran dado más fuerza, pero creo que Sergio (Massa) hizo un gran esfuerzo, una gran elección, pero no alcanzó”.

La derrota en las elecciones

En ese sentido, advirtió que “seguramente la derrota en las elecciones tuvo que ver con la economía. Uno tiene que preguntarse por qué perdimos y no podemos pensar que perdimos porque la gente está equivocada, perdimos porque evidentemente el problema inflacionario se profundizó con la falta de dólares. Cuando la inflación alcanza los niveles que alcanzó, los bolsillos se deterioran y no pudimos encontrar una respuesta”. Y agregó que “ese ministro (por Massa) era la tercera cabeza de la coalición, Cristina y yo ya habíamos sido presidentes y él tuvo mucho coraje, porque sabía que partía con esa debilidad; hizo un enorme esfuerzo, y de ningún modo voy a criticarlo ahora”.

De todos modos, aseguró que su carrera política no terminó: “Soy un hombre de la política, toda mi vida hice política y seguiré haciendo política. No sé si seré candidato de vuelta. Yo no vivo de la política, soy un abogado que tiene su estudio, diez años estuve sin tener un cargo público y estoy pensando en otras cosas, en cómo vivir. Pero uno nunca se va de la política”.

Además, envió un mensaje al interior del PJ: “Cuando fuimos gobierno nos costó mucho porque nadie quiere un PJ ruidoso para el gobierno y entonces dicen ‘que vaya el Presidente directamente’, o ‘que vaya el presidente del bloque a la provincia de Buenos Aires’. Debemos darnos un debate, porque pensemos en la épica de (Mauricio) Macri, hubo una parte del peronismo que lo acompañó. No sé si habrá alguna parte del peronismo que lo acompañe a Milei, es complicado que un peronista pueda acompañar a Milei porque son miradas definitivamente antagónicas. Nosotros somos compañeros, le tendemos la mano al que está caído y eso es lo contrario a lo que plantea el individualismo liberal, totalmente contradictorio. Si ya de algo tan mínimo encontrás semejante diferencia es imposible pensar que tenga puntos de conciliación”.

