VIDEO. Gastón Benedetti: "Mi sueño siempre fue jugar en Estudiantes"

En menos de una semana, la vida de Gastón Benedetti cambió en Estudiantes. El lateral izquierdo hizo su debut en la Liga Profesional el pasado viernes ante Newells (en el triunfo por 1 a 0 en el estadio UNO) y ayer, fue titular en la victoria del equipo de Eduardo Domínguez sobre Oriente Petrolero, donde jugó por primera vez un partido de competencia internacional.

En ese contexto y en un mano a mano con EL DIA, el joven defensor remarcó: "Se dio todo rápido y pude debutar en la Copa Sudamericana, que es una copa internacional muy linda y pudimos ganar, que es lo más importante. Fue un partido muy duro, la cancha estaba muy pesada, pero lo pudimos sacar adelante y estamos muy contentos".

Con respecto al segundo tiempo y a su posición de volante por el carril izquierdo, señaló: "Fui mas de volante por izquierda, la verdad que no lo habíamos trabajado. Cuando era chico si, jugaba de volante. Tenía que ver la situación del partido, tratar de ubicarme bien en la cancha y por suerte no me costó tanto y pude hacer un buen partido".

Por último, dio referencias a los mensajes de su familia, de los amigos: "Si la verdad que muchos mensajes, se que mi familia, me bancan mucho. Siempre fue mi sueño jugar en Estudiantes. Ahora hay que recuperar y pensar en lo que viene. Hay que estar preparado para todo".