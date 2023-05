VIDEO. Así actúa la bandita de los "niños tirapiedras" que atacan micros en la Autopista La Plata

Los ataques en la Autopista La Plata - Buenos Aires parecen no tener freno. Esta modalidad que apunta a robar a automovilistas y pasajeros de micros, se repite cada vez más seguido y quienes utilizan esa vía ya no saben qué hacer frente a una problemática que no tiene solución en el corto plazo. En este contexto, durante las últimas horas se registró un nuevo caso y de milagro no terminó en tragedia .

La policía identificó en las últimas a una bandita de menores que protagonizó al menos dos ataques en la última semana. Según precisaron, hay al menos siete chicos van desde los 5 hasta los 15 años que fueron identificados junto a sus padres.

Como se informara este jueves, según relató a EL DIA una de las damnificadas, a un micro le destrozaron el parabrisas y se vivieron momentos de extrema tensión. El dramático episodio tuvo lugar a la altura del Parque Pereyra Iraola, cuando el transporte se dirigía a La Plata.