Más actividades físicas y más espacios verdes en la Ciudad para practicarlas

Un informe sobre la necesidad de promover una mayor actividad física en personas de todas las edades, publicado ayer en este diario, dejó a la vista las distintas estrategias para preservar e incrementar la salud, el bienestar y la longevidad.

Si bien el sedentarismo sigue siendo una tendencia generalizada en la Argentina, afortunadamente son cada vez más las personas que utilizan los espacios verdes de la Ciudad para desarrollar una vida más sana. Desde luego que haría falta contar con espacios verdes aptos, sin pastos altos como ha ocurrido en nuestra ciudad.

Mantenerse en actividad física es clave para una vida sana, dijeron distintos expertos en un informe publicado ayer en este diario, que contó además con el soporte de trabajos médicos internacionales, además de reflejarse la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, según la cual uno de cada cuatro adultos en el planeta no alcanza los niveles recomendados de actividad física.

La OMS alertó que “las personas que son insuficientemente activas tienen un riesgo de muerte aumentado en un 20 al 30 por ciento en comparación con las personas que son suficientemente activas”. Y arroja cifras inquietantes para los más jóvenes: “más del 80 por ciento de la población adolescente mundial es insuficientemente activa físicamente”.

Uno de los artículos científicos reflejados ayer fue el de la Fundación Española del Corazón, entidad que cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Cardiología, que hace hincapié en las bondades del llamado “power walking” (andar más rápido que en una caminata corriente, pero más lento que en el trote, balanceando los brazos y pisando primero con el talón y luego con la punta del pie). Es más, las pone al nivel del “running” o por encima.

El informe agrega que “siempre que controlemos frecuencia, tiempo y ritmo, es un ejercicio seguro y efectivo” y que es “ideal para quienes tienen poco tiempo, no les gusta correr, no están en buena forma física o no les gusta ejercitarse en lugares cerrado

No pueden obviarse aquí menciones a factores negativos, como el consumo de productos con altos contenidos de grasa y azúcares, la mala alimentación y el sedentarismo, entre otros hábitos perniciosos.

De allí que resulte necesario que se promuevan -especialmente desde los ámbitos oficiales de salud- distintos programas de prevención y de culto a las actividades físicas bajo control, mediante intensas campañas de concientización en la población.

Básicamente, hacen falta más lugares que puedan destinarse al tratamiento de los chicos, impulsándolos a realizar actividades físicas y a desarrollar una vida más sana que la que llevan, promoviéndose asimismo programas gimnásticos para todas las edades.

Al mismo tiempo, la Ciudad necesita contar con plazas y paseos aptos para las actividades físicas, sobre todo en diversos lugares de la periferia.