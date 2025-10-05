José María Paz: el General que contó la Revolución

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
El Gobierno, entre la búsqueda de apoyo económico y político y los escándalos que queman, como el de Espert
VIDEO. Sueño cumplido: Tricolores inauguró su nuevo polideportivo
Franco Colapinto larga 16 en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
Domingo con lluvia durante todo el día: ¿cuándo mejora en La Plata?
El rayo “turisteador”, la cena de los caimanes y las “propiedades” de la farmacopea amazónica
VIDEO. Los Tilos se quedó con otro clásico y lo festejó como merecía
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Un intento de Kicillof, el freno de La Cámpora y los cargos en juego
Disturbios y enfrentamientos en la visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe
Alta presión cambiaria y consumo en retroceso, con las urnas a la vista
Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 5 de octubre
El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal
Un “jefe” encima de Pequeño J: “No es verosímil que él sea un líder narco”
Elba Marcovecchio reveló que tuvo un cruce con una de las hijas de Jorge Lanata en los Martín Fierro
Desvalijan y destrozan la casa de una abuela a metros de Plaza Paso
En la mente vale todo... Las fantasías sexuales, un viaje íntimo de deseo
Babasónicos le dio vida a todo y deslumbró en el Hipódromo de La Plata
Vuelve “Gumball”: un mundo desquiciado que dio una segunda oportunidad a personajes descartados
Nicola Peltz: la “it girl” de cuna de oro que enfrentó a los Beckham
Crochet: el tejido artesanal que conquista la temporada primavera-verano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Protagonista de la Guerra de la Independencia y de los enfrentamientos civiles que se sucedieron, el militar cordobés dejó en sus memorias un lúcido testimonio de aquellos años que dieron forma al país
En estos días que inicialmente, cinco gobernadores -en apariencia liderados por Juan Schiaretti-, y el nombre que eligieron para la nueva agrupación, Provincias Unidas, hacen recordar que así se denominó en un principio lo que luego sería Argentina.
En ese periodo un cordobés, el general José María Paz, tuvo un papel protagónico y llegó a liderar las provincias de San Luis, La Rioja Catamarca, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.
Con las provincias bajo su ala, enfrentaron a Rosas -a pesar de que fue considerado el más federalista de los unitarios, la contradicción es aun mayor porque Rosas en realidad fue el más unitario de los federalistas-.
Un extenso artículo del historiador y politólogo Natalio Botana, rescató la personalidad de Paz como no se ha hecho hasta el presente.
Cuando José María Paz nació en Córdoba, en 1791, el Virreinato del Río de la Plata todavía respondía a la corona española. Para cuando murió, en 1854, el mapa político era otro: las Provincias Unidas habían atravesado la independencia, guerras civiles y el surgimiento de caudillos que marcarían el pulso del país por décadas.
Militar de carrera, estratega meticuloso y hombre de pocas efusiones, Paz participó en ese torbellino de hechos siendo a su vez un escritor de primer orden. Sus “Memorias” son, quizá, el testimonio más lúcido y elegante que tenemos de aquellas guerras y de la revolución que las hizo posibles”.
LE PUEDE INTERESAR
Desnutrición infantil: el hambre no hace ruido pero crece
LE PUEDE INTERESAR
Crochet: el tejido artesanal que conquista la temporada primavera-verano
Como señala el historiador Natalio Botana, el general comenzó a escribir en circunstancias adversas: prisionero de los federales, con tiempo y silencio forzoso.
Luego continuó en el exilio. Ese encierro, lejos de nublar su juicio, le dio una perspectiva singular. “Su prosa es de una sobriedad sorprendente. Paz evita la épica y narra con una calma que revela tanto dolor contenido como una férrea voluntad de entender lo vivido”. En esas páginas, el cordobés no busca sólo recordar: selecciona, argumenta y, en cierto modo, se defiende.
El propio recorrido de Paz parece una novela de aventuras.
De joven se unió al ejército de Manuel Belgrano y combatió en el Alto Perú.
Fue protagonista de la decisiva victoria de Ituzaingó en 1827, contra el Imperio del Brasil.
Más tarde, en plena guerra civil, lideró el Ejército del Norte, luchó contra caudillos como Facundo Quiroga y terminó capturado. En sus “Memorias” reconstruyó cada episodio con precisión casi matemática, describiendo marchas, tácticas y diálogos, pero también dejando traslucir su mirada política.
Para Paz, la revolución que derribó el viejo orden colonial no trajo la república ilustrada que él imaginaba.
Según el historiados y especialista Botana, el general vio “cómo el impulso emancipador degeneraba en una guerra social: campo contra ciudad, plebe contra élite, provincias contra capital”, analizó.
En sus escritos, las montoneras y el “entrevero” son más que anécdotas militares: simbolizan el peligro de un desorden que, a su juicio, amenazaba con devorar la libertad conquistada.
Tampoco ahorró críticas a sus propios aliados unitarios. De Lavalle a Lamadrid, Paz señaló la indisciplina y el personalismo que, para él, minaban la autoridad legítima. Veía en los caudillos —federales o unitarios— una traición de clase: miembros de la élite que, al confundir jerarquías y mezclarse con la plebe, abrían la puerta al caos. En palabras de Botana, “Paz fue testigo del ocaso de un estamento que se pensaba superior. Sus memorias registran esa conciencia de pérdida, el final de un mundo aristocrático que no supo adaptarse”.
El valor de este testimonio no está sólo en los datos militares. Paz ofreció, sin proponérselo, un diagnóstico temprano de las tensiones que aún marcan a la Argentina: la disputa entre centro y periferia, la dificultad de sostener instituciones estables, la distancia entre ideales de orden y realidades populares. Con un estilo sobrio, casi sin adornos, su relato transmite la sensación de una revolución inconclusa, siempre a punto de estallar.
“Él escribe para que su experiencia no se pierda, pero también para advertirnos de los peligros de la violencia política, de la libertad que se convierte en anarquía”, concluyó Botana.
En tiempos de disputas intensas, las palabras del general cordobés –y la lectura que hace de ellas uno de los más destacados historiadores argentinos– invitan a mirar el pasado no como un museo de gestas heroicas, sino como una escuela de dudas y aprendizajes.
A 170 años de su muerte, José María Paz sigue dialogando con el presente.
Soldado, estratega y escritor, supo que la batalla más duradera no se libra en los campos, sino en la memoria de un país que todavía busca cómo contar su propia revolución.
El General señaló la indisciplina y el personalismo que, para él, minaban la autoridad legítima
A Paz, el encierro, lejos de nublar su juicio, le dio una perspectiva singular: su prosa
General José María Paz capturado por milicias del Ejército Federal en la provincia de Córdoba (1831)
José maría Paz / Web
Memorias póstumas del general / web
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí