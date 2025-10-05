Venció el amor: el final feliz de Selena Gomez

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
La actriz y cantante dejó atrás un tormentoso pasado tras dar el “sí, quiero” con Benny Blanco, un productor musical con el que conoció el amor verdadero. Los detalles de una boda de ensueño
Después de años marcados por relaciones fallidas, crisis emocionales y un largo proceso de sanación, Selena Gomez vivió el capítulo más feliz de su vida: su boda con el productor musical Benny Blanco. La ceremonia, que tuvo lugar el sábado 27 de septiembre de 2025, fue un verdadero cuento de hadas, con invitados de lujo, un entorno exclusivo en el sur de California y un detalle muy especial con sabor argentino.
Selena y Benny confirmaron su relación en diciembre de 2023. Para muchos, fue una sorpresa: ella, una superestrella global acostumbrada a vivir bajo el ojo del huracán, y él, un creativo detrás de escena que produjo varios de sus hits como “Same Old Love” y “Kill Em with Kindness”. Pero lo que comenzó como una colaboración profesional se transformó en una historia de amor real, profunda y transformadora.
Selena Gomez celebra no solo su boda, sino el cierre de una etapa y el comienzo de otra
Un año después, en diciembre de 2024, Blanco le propuso matrimonio durante un picnic íntimo en su restaurante favorito de tacos. “Por siempre empieza ahora”, escribió Selena en su cuenta de Instagram junto a las imágenes del emotivo momento. El anillo, un impresionante diamante en corte marquesa, fue diseñado en conjunto por la pareja.
Ambos celebraron sus despedidas de solteros semanas antes de la boda. Selena viajó con amigas a Cabo San Lucas, México, en una escapada soleada repleta de looks blancos y risas, mientras que Benny celebró a su estilo en Las Vegas con su grupo de amigos más cercanos.
La ceremonia se celebró en el Sea Crest Nursery, un vivero blanco transformado en un jardín de ensueño con carpas y estrictas medidas de seguridad. Los 170 invitados fueron trasladados en autobuses desde el exclusivo hotel El Encanto de Santa Barbara (ver aparte) donde se hospedaron sin conocer previamente la ubicación, lo que acentuó el carácter secreto del enlace. Estamos hablando de un mítico refugio de California donde todos ellos disfrutaron de la total privacidad y del lujo y que fue el epicentro de las celebraciones. Entre las celebrities que residen o visitan la zona se encuentran Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Gwyneth Paltrow, Katy Perry o el príncipe Harry y Meghan Markle.
La lista de invitados a la boda fue tan íntima como estelar: solo 170 personas, todas muy cercanas a la pareja. Entre ellas, destacaron Taylor Swift, la mejor amiga de Selena, y Ed Sheeran, quienes tomaron la palabra durante la recepción. También asistieron Paris Hilton, Camila Cabello, Finneas, ZSA y colegas de Selena como Steve Martin y Martin Short, quienes emocionaron a todos con un divertido y sentido discurso en el ensayo de la boda, el día previo.
La ceremonia fue seguida por una recepción con vista al mar, con luces tenues, mesas decoradas con arreglos florales silvestres y un menú gourmet que incluyó guiños a las raíces latinas de Selena.
Selena deslumbró con un diseño hecho a medida por la casa Ralph Lauren. El vestido, confeccionado en satén blanco, presentaba un sofisticado cuello halter adornado con delicadas flores de encaje, una espalda baja de corte refinado y una falda fluida que rozaba el suelo con gracia. El corpiño drapeado destacaba su silueta y evocaba la estética del Hollywood dorado que tanto caracteriza su estilo en las alfombras rojas.
Llevó el cabello en un elegante bob con ondas suaves y raya lateral, acompañado por unos románticos pendientes de diamantes. El maquillaje fue sutil y luminoso, realzando su belleza natural sin excesos.
Y como dicta la tradición, llevó “algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul”. Pero hubo un detalle más, uno muy especial: un ramo con sello argentino.
El ramo de novia fue obra de Sophia Moreno Bunge una reconocida diseñadora floral con raíces argentinas. Nacida en Santa Mónica pero con alma patagónica, Sophia confeccionó un pequeño y delicado ramo de lily of the valley (muguet) blancos, una flor cargada de simbolismo y elegancia.
Aunque creció en California, la diseñadora pasó todos sus veranos en Argentina, especialmente en la Patagonia y en la granja de su abuela. Su historia con las flores comenzó mientras estudiaba fotografía en Nueva York, y terminó consolidándose como una de las floristas más originales de su generación con su estudio “ISA ISA”, llamado así en honor a sus dos abuelas argentinas, ambas llamadas Isabel.
Su trabajo —una mezcla entre emoción, naturaleza y diseño contemporáneo— captó la atención de Selena, quien quiso que su ramo reflejara la sencillez, la belleza efímera y la conexión con sus raíces latinas. Una elección que emocionó tanto a los presentes como a los millones de fans que repararon en ese sutil, pero poderoso, homenaje.
Durante la recepción, Taylor Swift tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a su amiga de toda la vida. “Selena es el alma más generosa que conozco. Verla feliz, segura y amada, después de todo lo que ha vivido, es un regalo para quienes la queremos desde siempre”.
Steve Martin y Martin Short, compañeros de la serie “Only Murders in the Building”, también aportaron humor y emoción al evento, rememorando anécdotas del rodaje y celebrando el crecimiento personal de la actriz.
Este matrimonio representa algo más que una historia de amor: es también un punto de inflexión en la vida de Selena. Años atrás, su relación con Justin Bieber la expuso a un ciclo de idas y vueltas, dolor emocional y un constante escrutinio público que afectó su salud mental y su carrera. La ruptura final fue el inicio de un largo camino de sanación.
La propia artista ha hablado de las secuelas que dejó aquella etapa: ansiedad, depresión, inseguridades y el desafío de reconstruirse mientras el mundo opinaba sobre su vida privada. En medio de todo eso, encontró consuelo en la música, la actuación y en proyectos que la conectaron con una versión más auténtica de sí misma.
Taylor Swift, Ed Sheeran y Paris Hilton fueron algunos de los invitados
Pero fue recién con Benny que encontró lo que ella define como “un amor sano, paciente y real”. Alguien que la impulsa, la respeta y no intenta cambiarla.
Como protagonista de su propia película romántica, Selena Gomez celebra no solo su boda, sino el cierre de una etapa y el comienzo de otra, donde la felicidad no es una fantasía de Instagram, sino una elección construida con amor genuino. El final feliz que tanto merecía.
