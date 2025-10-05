Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |LA VÍCTIMA SE ENCONTRABA DE VACACIONES Y AL VOLVER, SE TOPÓ CON EL DESORDEN

Desvalijan y destrozan la casa de una abuela a metros de Plaza Paso

El escruche se produjo en la zona de 12 y 43. Le robaron dinero en efectivo, alhajas y más elementos de valor. Preocupación en la zona

Desvalijan y destrozan la casa de una abuela a metros de Plaza Paso

Una de las habitaciones “dada vuelta” por los delincuentes / EL DIA

5 de Octubre de 2025 | 03:07
Edición impresa

Una docente jubilada de 72 años, que reside en Barrio Norte, regresó el viernes de un viaje al exterior del país, por una cuestión familiar, y al llegar a su vivienda -en las inmediaciones de Plaza Paso- la encontró con múltiples daños y sin sus principales pertenencias.

Ahora enfrenta un doble drama. Por un lado, afrontar considerables gastos por las roturas provocadas por los delincuentes en diversos sectores de ese domicilio.

Pero a su vez, entre los objetos de valor que le sustrajeron hay una notebook en la que almacenaba resultados de estudios médicos relacionados a un tratamiento que debe encarar “en 10 ó 15 días”, le contó en la tarde de ayer a EL DIA Silvia, la damnificada por esta nueva historia de inseguridad crónica que hay en La Plata.

“Es lo que más lamento de todo lo que me llevaron estos ladrones, porque si bien la computadora ya tenía ocho años, ahí guardaba mis estudios médicos, que en esta época te los envían por correo electrónico y por internet”, expuso luego.

Consultada por las demás cosas que formaron parte del botín de los escruchantes, detalló que “además robaron entre 30.000 y 40.000 pesos, que tenía en un estuche de plástico para tener cuando retornara del viaje. No soy de tener más dinero en efectivo en casa, porque me manejo con la tarjeta de débito y pago las cuentas con el home bancking”.

Agregó que “también se llevaron algunas alhajas de plata de poco valor económico y una cadena de oro que me regalaron en su momento mis padres, todas con mi nombre grabado, y varios anteojos de sol. Hasta otra notebook que no usaba porque estaba quemada, ropa y una colección de monedas de metal que eran de mi fallecido esposo”.

LE PUEDE INTERESAR

Un joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa

LE PUEDE INTERESAR

Son menores y robaban autos a punta de pistola

Sobre esto último, hizo saber que “estaban en cinco carpetas de 40 hojas cada una, donde él las tenía identificadas con nombre, fechas y el país de cada una”.

“ROMPIERON SOLO POR MALDAD”

Al margen del robo de la notebook que contenía sus estudios médicos y de la colección de monedas de su marido, Silvia también se mostró indignada por los graves destrozos causados por los responsables de este hecho delictivo.

“Llegué el viernes a las 13.30 a casa y me encontré con un desastre”, resumió en torno a lo sucedido en su ausencia por “un viaje que hice a Estados Unidos para atender a mi hermana, radicada allá, tras su operación de cataratas”.

Dijo desconocer cuándo fue el robo en su vivienda. “Lo que sí sé es que me la dieron vuelta, principalmente en las dos habitaciones de la planta alta, donde había un montón de cosas tiradas, muebles que corrieron de lugar y cajones violentados que ahora no cierran”, describió con bronca inocultable.

Silvia citó que “ya nomás en el frente de la casa tuve un indicio de lo que había ocurrido, porque el portón de madera, que mide 1,90 de alto y tiene un espesor de 6 centímetros, estaba barreteado y roto”. Acotó que “a otras dos puertas también las dañaron, al punto que destrozaron el vidrio añejo de una de ellas”.

Durante la charla con este diario, la docente jubilada exteriorizó su enojo debido a que los delincuentes “rompieron muchas cosas solo por maldad, como las placas antihumedad que arrancaron de la pared. Y dejaron la puerta del freezer de la heladera abierta, lo que hizo que se formara un gran hielo y que tuviera que tirar la comida vegetariana que dejé ahí”, reflejó después. Y cerró: “gasté 200 mil pesos en cerrajería y me falta otro mayor en carpintería”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Una de las habitaciones “dada vuelta” por los delincuentes / EL DIA

El enorme portón de madera del frente fue barreteado y roto / EL DIA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

Uno por uno

VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín

Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria

Un intento de Kicillof, el freno de La Cámpora y los cargos en juego

Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería

El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal

VIDEO. El llanto de Espert: contó su vínculo con Machado
Últimas noticias de Policiales

Un “jefe” encima de Pequeño J: “No es verosímil que él sea un líder narco”

Un joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa

Son menores y robaban autos a punta de pistola

Desesperada búsqueda de un hombre en La Plata
Espectáculos
Elba Marcovecchio reveló que tuvo un cruce con una de las hijas de Jorge Lanata en los Martín Fierro
La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Venció el amor: el final feliz de Selena Gomez
Nicola Peltz: la “it girl” de cuna de oro que enfrentó a los Beckham
Vuelve “Gumball”: un mundo desquiciado que dio una segunda oportunidad a personajes descartados
Información General
VIDEO. Peregrinación a Luján: una multitud rumbo a la Basílica
La Antártida, con deshielos similares a los del Ártico
VIDEO. Una multitud caminó hasta Luján en otra histórica procesión
La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta
Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país
La Ciudad
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 5 de octubre
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
Domingo con lluvia durante todo el día: ¿cuándo mejora en La Plata?
VIDEO. Sueño cumplido: Tricolores inauguró su nuevo polideportivo
El rayo “turisteador”, la cena de los caimanes y las “propiedades” de la farmacopea amazónica
Deportes
Franco Colapinto larga 16 en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín
Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería
Clazón: “El plan salió y se ejecutó bien la idea”
Nelson Insfrán tuvo otra tarde soñada en Junín

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla