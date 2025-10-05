Desvalijan y destrozan la casa de una abuela a metros de Plaza Paso

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
El escruche se produjo en la zona de 12 y 43. Le robaron dinero en efectivo, alhajas y más elementos de valor. Preocupación en la zona
Una docente jubilada de 72 años, que reside en Barrio Norte, regresó el viernes de un viaje al exterior del país, por una cuestión familiar, y al llegar a su vivienda -en las inmediaciones de Plaza Paso- la encontró con múltiples daños y sin sus principales pertenencias.
Ahora enfrenta un doble drama. Por un lado, afrontar considerables gastos por las roturas provocadas por los delincuentes en diversos sectores de ese domicilio.
Pero a su vez, entre los objetos de valor que le sustrajeron hay una notebook en la que almacenaba resultados de estudios médicos relacionados a un tratamiento que debe encarar “en 10 ó 15 días”, le contó en la tarde de ayer a EL DIA Silvia, la damnificada por esta nueva historia de inseguridad crónica que hay en La Plata.
“Es lo que más lamento de todo lo que me llevaron estos ladrones, porque si bien la computadora ya tenía ocho años, ahí guardaba mis estudios médicos, que en esta época te los envían por correo electrónico y por internet”, expuso luego.
Consultada por las demás cosas que formaron parte del botín de los escruchantes, detalló que “además robaron entre 30.000 y 40.000 pesos, que tenía en un estuche de plástico para tener cuando retornara del viaje. No soy de tener más dinero en efectivo en casa, porque me manejo con la tarjeta de débito y pago las cuentas con el home bancking”.
Agregó que “también se llevaron algunas alhajas de plata de poco valor económico y una cadena de oro que me regalaron en su momento mis padres, todas con mi nombre grabado, y varios anteojos de sol. Hasta otra notebook que no usaba porque estaba quemada, ropa y una colección de monedas de metal que eran de mi fallecido esposo”.
Sobre esto último, hizo saber que “estaban en cinco carpetas de 40 hojas cada una, donde él las tenía identificadas con nombre, fechas y el país de cada una”.
Al margen del robo de la notebook que contenía sus estudios médicos y de la colección de monedas de su marido, Silvia también se mostró indignada por los graves destrozos causados por los responsables de este hecho delictivo.
“Llegué el viernes a las 13.30 a casa y me encontré con un desastre”, resumió en torno a lo sucedido en su ausencia por “un viaje que hice a Estados Unidos para atender a mi hermana, radicada allá, tras su operación de cataratas”.
Dijo desconocer cuándo fue el robo en su vivienda. “Lo que sí sé es que me la dieron vuelta, principalmente en las dos habitaciones de la planta alta, donde había un montón de cosas tiradas, muebles que corrieron de lugar y cajones violentados que ahora no cierran”, describió con bronca inocultable.
Silvia citó que “ya nomás en el frente de la casa tuve un indicio de lo que había ocurrido, porque el portón de madera, que mide 1,90 de alto y tiene un espesor de 6 centímetros, estaba barreteado y roto”. Acotó que “a otras dos puertas también las dañaron, al punto que destrozaron el vidrio añejo de una de ellas”.
Durante la charla con este diario, la docente jubilada exteriorizó su enojo debido a que los delincuentes “rompieron muchas cosas solo por maldad, como las placas antihumedad que arrancaron de la pared. Y dejaron la puerta del freezer de la heladera abierta, lo que hizo que se formara un gran hielo y que tuviera que tirar la comida vegetariana que dejé ahí”, reflejó después. Y cerró: “gasté 200 mil pesos en cerrajería y me falta otro mayor en carpintería”.
Una de las habitaciones “dada vuelta” por los delincuentes / EL DIA
El enorme portón de madera del frente fue barreteado y roto / EL DIA
