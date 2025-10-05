Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |Se afianza la hipótesis de que hay otras bandas alrededor del triple homicidio en Florencio Varela

Un “jefe” encima de Pequeño J: “No es verosímil que él sea un líder narco”

Mientras avanza su extradición a la Argentina, el jefe de la Policía de Perú cuestionó el rol de Valverde tras capturarlo y afirmó que “no es el que inicia la distribución” del negocio del narcotráfico. Dos sicarios prófugos

Un “jefe” encima de Pequeño J: “No es verosímil que él sea un líder narco”

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, detenido en Lima

5 de Octubre de 2025 | 03:08
Edición impresa

El triple homicidio narco de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), sigue sumando capítulos que refuerzan la hipótesis de un plan criminal estructurado. En las últimas horas, el jefe de la División Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, general Nilton Reinaldo Santos Villalta, aseguró que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, no actuó solo y que respondería a jefes dentro de una organización que excede los límites del caso. “No es verosímil que sea un líder narco”, expresó.

El agente, que encabezó el operativo que culminó con la detención del principal acusado en Lima, detalló cómo se logró ubicar al joven de 20 años, quien llevaba varios días prófugo. Según relató, Pequeño J fue hallado escondido en la cabina de un camión que transportaba pescado cuando intentaba reencontrarse con su cómplice, Matías Ozorio, ya extraditado a la Argentina. “Él sabía que lo buscaban. Se movía por rutas secundarias, cambiaba de vehículo y trataba de llegar a Lima, donde planeaba huir con Ozorio hacia Trujillo”, explicó Santos Villalta.

El general precisó que la captura fue posible gracias al intercambio constante de información entre la policía peruana y la bonaerense, que permitió rastrear las comunicaciones y la geolocalización de los teléfonos utilizados. “Pequeño J no es el que inicia la distribución de drogas, sino que éstos tienen varios grupos a los que les provee entre 5 y 10 kilos, y ese grupito es el que tiene personal”, sostuvo en una entrevista.

Al ser detenido, Pequeño J se identificó sin oponer resistencia. “Solo tenía monedas y un celular”, reveló el oficial, que también aportó un dato inquietante: el acusado habría buscado refugio en Perú “porque se sentía más seguro en su país de origen”.

Pero lo más relevante de las declaraciones de Santos Villalta fue la descripción del entorno delictivo en el que creció el joven. “Ha vivido siempre vinculado al crimen. Su padre fue asesinado en 2018, pertenecía a una banda criminal llamada Los Injertos de Nuevo Jerusalén, y sus tíos tienen antecedentes por robo y extorsión”, explicó. Incluso señaló que ambos tíos salieron de Perú rumbo a la Argentina poco antes del triple crimen, y que uno de ellos no volvió a registrar ingreso a su país.

Esa línea de parentesco y los movimientos migratorios abren una nueva pista: los investigadores argentinos sospechan que “Pequeño J” respondía a otros mandos, lo que refuerza la hipótesis de una organización más amplia que operaba entre ambos países.

LE PUEDE INTERESAR

Desvalijan y destrozan la casa de una abuela a metros de Plaza Paso

LE PUEDE INTERESAR

Un joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa

Dos sicarios en la mira

Mientras el principal acusado permanece bajo prisión preventiva en Lima, la Justicia argentina busca a dos presuntos sicarios que habrían participado directamente en el traslado y asesinato de las víctimas. Según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, uno de ellos ya fue identificado y sería de nacionalidad peruana. Ambos serían los encargados de conducir el auto en el que las tres jóvenes fueron secuestradas antes de ser asesinadas.

“Hay personas argentinas y peruanas involucradas en esta organización. Una de ellas, de nacionalidad peruana, tiene un rol clave en el homicidio”, indicó Alonso, quien aseguró que los investigadores están ante una red más compleja de lo que se pensaba.

En paralelo, el proceso judicial en Perú avanza. El juez Chumpitaz Pariona dictó prisión preventiva para Pequeño J con fines de extradición a la Argentina. Aunque el acusado se negó a una “extradición simplificada”, que hubiera acelerado su regreso, las autoridades argentinas confían en que el trámite podría resolverse en los próximos quince días.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El abuelo de Brenda y Morena reveló que habló con Burlando

“Lara ya no está para defenderse, y no vamos a permitir que se la culpe”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

Uno por uno

VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín

Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”

Un intento de Kicillof, el freno de La Cámpora y los cargos en juego

El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal

Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria

VIDEO. El llanto de Espert: contó su vínculo con Machado
Últimas noticias de Policiales

Desvalijan y destrozan la casa de una abuela a metros de Plaza Paso

Un joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa

Son menores y robaban autos a punta de pistola

Desesperada búsqueda de un hombre en La Plata
Información General
VIDEO. Peregrinación a Luján: una multitud rumbo a la Basílica
La Antártida, con deshielos similares a los del Ártico
VIDEO. Una multitud caminó hasta Luján en otra histórica procesión
La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta
Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país
La Ciudad
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
Domingo con lluvia durante todo el día: ¿cuándo mejora en La Plata?
VIDEO. Sueño cumplido: Tricolores inauguró su nuevo polideportivo
El rayo “turisteador”, la cena de los caimanes y las “propiedades” de la farmacopea amazónica
VIDEO. Otra vez, caravana de motos y caos nocturno
Deportes
VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín
Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería
Clazón: “El plan salió y se ejecutó bien la idea”
Nelson Insfrán tuvo otra tarde soñada en Junín
Cortó una racha de 10 años sin ganar en Junín
Espectáculos
La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Venció el amor: el final feliz de Selena Gomez
Nicola Peltz: la “it girl” de cuna de oro que enfrentó a los Beckham
Vuelve “Gumball”: un mundo desquiciado que dio una segunda oportunidad a personajes descartados
Más que Martín Fierro, premio Martín-Truchos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla