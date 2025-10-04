Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
4 de Octubre de 2025 | 07:28

Escuchar esta nota

Desde este jueves arrancó la nueva ronda del Cartonazo con la entrega de la tarjeta gratis que viene en la edición impresa del diario EL DIA. Tras quedar vacante, se duplicó el monto del premio y quedó en $2.000.000. La novedad es que desde esta jugada también el juego que siguen miles de platenses premiará a quienes completen la línea. Desde el viernes al martes salen los números en la edición impresa.

Además, a partir de la jugada que arranca el jueves con la llegada del nuevo cartón, quienes ganen el Cartonazo (al completar los 15 números que se publican en este diario entre el viernes y el martes) y presenten cinco cupones distintos publicados los días domingo, recibirán un premio extra: un auto 0 km (Renault Kwid) o la suma de 20 millones de pesos.

Cada semana habrá también premios por línea, que se sumarán a la chance de llevarse millones de pesos. Además, participar es gratis. Alcanza con pedir el cartón con el diario de este jueves y juntar los cupones dominicales para tener más posibilidades de ganar.

LOS NÚMEROS DE ESTE SÁBADO 4 DE OCTUBRE DEL 2025

CÓMO JUGAR Y GANAR

Para ganar al Cartonazo de EL DIA se necesita sumar los 15 aciertos. Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes se publican los números que los lectores tienen que cotejar con sus tarjetas.

Los números que se publican van del 00 al 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una. Además de publicarse en la edición impresa de EL DIA se pueden consultar en eldia.com y se difunden el mismo día de su publicación por la radio La 99.1 de La Plata. Si hay más de un ganador, el pozo se divide en partes iguales.

LE PUEDE INTERESAR

Calor de verano este sábado en La Plata a la espera de la tormenta: ¿a qué hora llega la lluvia?  

LE PUEDE INTERESAR

La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia

EL AUTO O $20.000.000

El ganador, si se presenta con el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que se publican los domingos en el diario EL DIA, además del premio semanal, podrá elegir entre un auto cero kilómetro u optar por $20.000.000.

En caso de haber más de un ganador y que todos presenten el cartón con los quince aciertos más los cinco cupones que se entrega cada domingo, el premio será de $20.000.000 y se repartirá en partes iguales entre los ganadores de esa semana. El auto es un Renault modelo Kwid Zen 1.0 L. Incluye gastos de patentamiento pero no el flete, ni seguros ni impuestos.

Los cupones que se publican los domingos en EL DIA están numerados, no se tienen que llevar a ninguna parte. Hay que guardarlos (hasta tener 5) para presentarlos en caso de ganar el premio con los quince aciertos necesarios para el juego tradicional. A tener en cuenta: la publicación de los cupones dominicales continúa en curso.

PREMIO DE LÍNEA

Desde mañana se implementará el premio de línea de $300.000 por semana a dividir entre todas las líneas ganadoras de la semana. Si hay más de un ganador, ese pozo se reparte en partes iguales.

El premio de línea no es acumulable si queda vacante.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Calor de verano este sábado en La Plata a la espera de la tormenta: ¿a qué hora llega la lluvia?  

Devotos platenses peregrinan rumbo a Luján

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este sábado 4 de octubre 

¡Sábado recargado! Mirá la agenda deportiva

Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”

La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia

Las sorpresas de Scaloni en la convocatoria

¿Cómo sigue?: Espert no sale de su laberinto
+ Leidas

En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV

Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti

Revuelo en un colegio católico de Villa Elisa por el precio de la cuota

Calor de verano este sábado en La Plata a la espera de la tormenta: ¿a qué hora llega la lluvia?  

Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral

La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia

Estudiantes ajusta piezas antes de recibir a Barracas Central en el Estadio UNO

¿Cómo sigue?: Espert no sale de su laberinto
Últimas noticias de La Ciudad

Proponen la implementación de un Plan Estratégico Nacional de Prevención y Control de Dengue 

VIDEO.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

VIDEO. Las caravanas de motos cada vez más descontroladas en la noche platense: "Ya no respetan ni los semáforos"

Devotos platenses peregrinan rumbo a Luján
Deportes
El Lobo, en su hora más difícil, visita esta tarde a Sarmiento en Junín
Los Pumas lucharon hasta el final, pero ganó Sudáfrica y se consagró bicampeón del Rugby Championship
Colapinto no pudo avanzar a la Q2 y largará 18º en el Gran Premio de Singapur
¡Sábado recargado! Mirá la agenda deportiva
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
Información General
La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta
Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país
La Tierra perdió su simetría y se oscurece: que implica para la vida
Miles de fieles en una nueva peregrinación a Luján
Los números de la suerte del sábado 4 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
“Fiumiccino”: amor, dolor y el recuerdo de un histórico bar platense
La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados
“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena
“Horrible”: tremenda reacción de Susana contra Vero Lozano
Rogó “misericordia”: Sean “Diddy” Combs, condenado a más de 4 años de prisión
Policiales
Angustia y misterio en La Plata: sigue la búsqueda del joven que fue a buscar a su hija al colegio y nunca regresó
"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
VIDEO. Las caravanas de motos cada vez más descontroladas en la noche platense: "Ya no respetan ni los semáforos"
“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso
VIDEO. Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla