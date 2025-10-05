Babasónicos le dio vida a todo y deslumbró en el Hipódromo de La Plata

Con Bye Bye y Pendejo para calentar motores, Babasónicos llegó a La Plata, una vez más, para regalar una noche que quedará marcada en la memoria de los fanáticos platenses acompañado de una lista de temas que concluyeron en una calurosa y soñada noche. El show, a cielo abierto y con entradas agotadas, en el Hipódromo de La Plata, ofreció un espectáculo demoledor, cargado de energía y la impronta única que la banda viene construyendo desde hace más de tres décadas. Frente a una multitud que se reunió para cantar y bailar los clásicos y lo más nuevo, Adrián Dárgelos y compañía ratificaron que su vigencia trasciende generaciones y fronteras.

Desde los primeros acordes, la atmósfera se empapó de esa magia que los caracteriza, que parece ser la de siempre y a la vez irrepetible. La voz hipnótica de Dárgelos y sus movimientos emergió entre luces, pantallas y un despliegue visual, generando un clima de éxtasis colectivo que acompañó cada acorde. Babasónicos supo equilibrar su propuesta entre la vanguardia de su último sencillo Advertencia y el repaso de un repertorio colmado de himnos que formaron parte de la vida de miles de seguidores.

“La izquierda de la noche” marcó otro capítulo. El público, que copó cada sector con ansias, saltó y gritó esa canción que ya se volvió parte del ADN sónico. Sonaron clásicos como “Sin mí diablo”, “Los calientes” y “Puesto”; no faltaron “Trinchera” y “Mimos son mimos”, entre otros. Pero también hubo tiempo para la experimentación y las nuevas búsquedas artísticas: Advertencia -presentado hace tan solo semanas-, se transformó en uno de los momentos más vibrantes de la noche, fusionándose cómo si fueran uno con la música Dárgelos, Diego Uma y sus movimientos librados al sentir.

“Yegua” fue el inicio de un cierre que no quería pero debía llegar. Gritos y aplausos se apoderaron del aire. El Hipódromo de La Plata se convirtió en el centro de una noche épica. Las diagonales platenses vibraron con un espectáculo que combinó sonidos envolventes, visuales impactantes y un frontman que, con sus gestos y frases filosas, domina el escenario con una teatralidad que resulta inconfundible. Cada movimiento de Dárgelos fue seguido con devoción por un público que, lejos de la pasividad, se transformó en parte esencial del show.

La presentación no solo confirmó la potencia del grupo en vivo, sino también su capacidad de reinvención sin perder su esencia, sorteando dificultades con el sonido que poco se percibían desde el campo pero se hicieron notar entre los protagonistas. Babasónicos no se limita a ser una banda de rock alternativo: su propuesta muta, se expande y desafía etiquetas, logrando que en cada presentación convivan la provocación, la sensualidad, la poesía y la ironía.

En más de 30 años de trayectoria, Babasónicos construyó un legado difícil de igualar en la escena iberoamericana. La presentación en el Hipódromo de La Plata fue la ratificación de esa historia y, al mismo tiempo, un nuevo capítulo en la búsqueda constante de la banda por rediseñar su propio sonido.

La banda, que viene de giras con entradas agotadas en Chile, México y Europa, entre otros, trajo a capital bonaerense una muestra de convocatoria masiva y fidelidad inquebrantable y se notó en la conexión con el público que resultó un ambiente soñado. Esa dinámica, cuidadosamente planificada, fue una de las claves de un show que mantuvo la tensión de principio a fin, sin fisuras ni pausas innecesarias.

El cierre, con “La pregunta”, “Flora y fauna” e “Irresponsables”, encontró a la banda despidiéndose con una seguidilla de clásicos que desató la euforia definitiva. La multitud se quedó con ganas de más y los protagonistas de la noche le dieron a su público lo que querían.

El recital en La Plata se enmarcó en la gira que Babasónicos viene realizando por Argentina y el exterior, y que tendrá su punto culminante en diciembre con dos funciones en el Estadio Ferro de la Ciudad de Buenos Aires.

Babasónicos no para

Lejos de encasillarse en las canciones y notas musicales, Babasónicos continúa conquistando diferentes ámbitos, siempre conservando su esencia. Así es que, meses atrás, presentó la película “El abstracto de la música”, de Julián Lona sobre la gira que la banda realizó por Europa en 2023, que puede verse gratis a través del canal oficial de los Baba en YouTube.

Este metraje culmina con la grandiosa presentación en diciembre de 2023 en el Campo de Polo de la Ciudad de Buenos Aires, un hito sin precedentes en la historia de la banda. Aquella actuación del 16 de diciembre fue una especie de cierre para la gira de ”Trinchera”, el disco publicado en 2022 y ampliado luego en “Trinchera avanzada”, versión extendida del álbum.

“Trinchera” marcó una nueva progresión de la banda hacia la música electrónica. “Creo que lo que estamos investigando es lo que nosotros llamamos esta ‘nueva psicodelia’, que tiene que ver con el proceso de no tomar el estéreo normal, y encarar las canciones como algo que puede girar en 360 (grados) con toda esta forma de distorsión, manipulación y sintetización digital”, contaba el tecladista Diego “Uma-T” Tuñón por entonces.

Aunque a pesar de sonar muy electrónicos, Tuñón resaltaba que la esencia de la banda se mantiene. “Procesamos mucho las frecuencias y dejamos mucho espacio. De alguna manera parece más controlado y electrónico, pero sigue siendo en muchos casos totalmente acústico y no digital, análogo”, afirmaba.