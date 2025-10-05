Gimnasia: se trajo media salvación de Junín

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
No jugó bien, pero con actitud y entrega dejó atrás una semana muy complicada y aseguró la continuidad de Alejandro Orfila al frente del equipo. Insfrán fue clave
Facundo Aché
fache@eldia.com
Solo los hinchas más optimistas podían pensar que el Lobo ganaría en Junín. No por el rival, sino porque Gimnasia suele ser su mayor enemigo tanto dentro como fuera de la cancha. Después de una semana compleja desde lo futbolistico y acosado por las deudas, el triunfo 1-0 sobre Sarmiento fue un enorme desahogo. Por eso el festejo apiñado de los jugadores, el grito de Orfila que en el complemento lo vio desde afuera, por eso el abrazo de la reducida delegación directiva.
Gimnasia tenía que ganar, no importaba como, para alejar los fantasmas del descenso. Y lo hizo con un gol de penal defendido con uñas, dientes y las manos salvadoras de Nelson Insfrán. El formoseño estuvo en duda durante la semana y ¡menos mal que jugó! Otra vez el Mono fue figura en un partido que definía cosas. Si penal atajado apagó la levantada de Sarmiento, que arrancó el segundo tiempo como para ganar el partido antes de empatarlo.
LEA TAMBIÉN
Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería
Bien podría escribirse -sin temor a una gran injusticia- que el penal convertido por Marcelo Torres fue la única diferencia entre el Verde y el Tripero en la primera mitad de partido. El juego, plagado de imprecisiones, tuvo nivel de ascenso profundo. Fue, para unos y otros, el partido de los miedos, por eso jugaron atados, con temor al error más que con ambición de ganar.
Así, el juego se tornó monótono más allá de la buenas intenciones de Bautista Merlini en el Lobo y un par de apariciones de Alex Vigo por el lateral derecho local. Un pase bien y uno mal, al acierto le seguía el error, al buen pase un mal control, al buen dominio de la pelota un centro malo.
Gimnasia se sacó la grande al ganar en Junín un partido clave para escaparle al descenso / Prensa GELP
Ambos equipos sobrevivieron la juego, aunque Sarmiento mostró mayor iniciativa y Gimnasia encontró espacios para contras que se diluyeron a medida que los volantes llegaban al área, con Torres aislado, presa fácil para los centrales juninenses. En ese contexto, la pelota quieta parecía ser la única chance de generar peligro al arco rival.
Justamente del único tiro de esquina para el local que no rechazaron Conti, Suso y compañía, Jonatan Gómez encontró un remate cruzado que se fue contra el caño derecho de Insfrán. Y en tiempo de descuento, Pablo Echavarría cobró una mano en ataque y todo Gimnasia protestó porque había una mano previa de un hombre de Sarmiento. Hernán Mastrángelo desde el VAR convocó al árbitro, que sancionó la pena máxima. Marcelo Torres, con un remate seco, puso el 1-0 para el Lobo, que se fue al descanso con una ventaja que le permitió afrontar de otra manera el complemento.
Con el triunfo, dejó 8 puntos abajo a Aldosivi y 9 a San Martín con apenas 15 por disputar
Para el segundo tiempo ingresó Lucas Pratto en lugar de Villalba y en la primera que tuvo el exdelantero de Vélez y River reventó el caño derecho de Insfrán, que solo podía mirar y rezar para que esa pelota no fuese el tanto del empate. Y enseguida el arquero formoseño le sacó un tremendo cabezazo a Juan Manuel Insaurralde. Sarmiento empezó con todo en la segunda parte del juego.
Gimnasia se pudo despertar con un remate de tiro libre que ejecutó el uruguayo Pintado y el arquero Acosta sacó al córner. Ante el ingreso de Pratto, Orfila -expulsado por una protesta en el penal- dispuso el ingreso de Enzo Martínez por Merlini y puso a Jan Hurtado por Torres para jugar 5-4-1.
Ni tiempo tuvo para acomodarse al nuevo sistema cuando Echevarría marcó un claro penal sobre Iván Morales. El delantero ejecutó el remate, muy anunciado al palo izquierdo del arquero e Insfrán fue sobre ese costado con seguridad y rechazó el disparo para mantener la distancia 1 a 0.
Gimnasia se paró con la mayoría de sus jugadores achicando espacios, jugando detrás de la línea de la pelota. Alan Sosa ingresó por Panaro para tener alguien que cuide la pelota tras la salida apresurada de Merlini. Jan Hurtado se comió un gol increíble, porque se equivocó Roncaglia, el venezolano quedó solo para definir por arriba del arquero pero tocó la pelota muy suave, casi con desdén y el arquero se quedó con la pelota.
LEA TAMBIÉN
Nelson Insfrán tuvo otra tarde soñada en Junín
Antes de la media hora el Lobo completó los cambios con los ingresos de Nicolás Garayalde y Leandro Mamut por Yangali y Piedrahíta. El local fue una y otra vez contra el área tripera, dónde Gimnasia acumuló jugadores y sacó cada pelota como pudo, como si cada una fuera la última.
Cerca del final, Nelson Insfrán tuvo que estirarse contra su palo izquierdo para rechazar un buen remate de Morales. En el tiro de esquina siguiente, Godoy cabeceó débil y desviado contra el caño derecho. Y Mortadela Rodríguez, también de cabeza, le erró al arco. Fueron espasmos del local, que nunca pudo recuperar esa imagen inicial del complemento. Con garra, amor propio y escaso juego, el Lobo se sacó la grande, porque el premio mayor fue la victoria, que dejó 8 puntos abajo a Aldosivi y 9 a San Martín con apenas 15 por disputar.
LEA TAMBIÉN
Cortó una racha de 10 años sin ganar en Junín
