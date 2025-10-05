Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Séptimo Día |MIRAR LO QUE NO SIEMPRE SE VE

El libro que propone soltar mandatos y conquistar la libertad

Colombo presentará en diciembre, en el Teatro Lola Membrives, su obra “Hilos Invisibles”. Conferencia, firma de ejemplares y más

El libro que propone soltar mandatos y conquistar la libertad
5 de Octubre de 2025 | 04:18
Edición impresa

Colombo es coach ontológico y sistémico, creador del método MOV y fundador de Manu Colombo Mov, una comunidad que ya impactó a más de 70.000 personas en el mundo hispanohablante. También dirige “View Connection”, una escuela de coaching con certificación internacional por la que pasaron más de dos mil alumnos. La publicación de este primer libro aparece como una síntesis de ese recorrido: un espacio escrito donde lo aprendido y lo transmitido en conferencias y procesos personales cobra forma en palabras.

El próximo 13 de diciembre, en el Teatro Lola Membrives, Manuel Colombo presentará su libro “Los hilos invisibles” en una conferencia que desborda el formato de un lanzamiento tradicional. Se trata, según definió el propio autor a EL DIA, de “una experiencia para el cuerpo, las emociones y el alma”.

“Sentí la necesidad de poner en palabras lo que acompaño a ver todos los días”, contó. “Muchas personas sienten que no están viviendo la vida que en verdad desean. Este libro es una invitación a mirar eso que no siempre se ve, pero que nos condiciona: miedos que no son nuestros, mandatos heredados, fidelidades invisibles”, agregó.

El autor sostiene aquello que no se mira termina manejando nuestras decisiones, pero lo que se observa puede transformarse. “Sabemos que nuestro corazón sostiene lo que le resulta funcional, y despedirnos de eso genera dolor. Pero también abre un espacio de libertad. Ver con claridad es más libertad, y la libertad se conquista”, afirmó.

UNA CONFERENCIA PARA MOVERSE

La presentación será mucho más que un encuentro con lectores. Colombo adelanta que se trata de un espacio de experiencias compartidas, con “historias reales, ejercicios en vivo y preguntas que incomodan y liberan”. Habrá también firma de ejemplares, pero la intención es que cada asistente viva un proceso que lo ayude a identificar qué hilos invisibles lo atan y cómo empezar a soltarlos.

“Es clave hacer una pausa. Mi propuesta es cerrar el año juntos, descubrir qué es lo que nos limita y empezar el nuevo ciclo en coherencia. Y también celebrar, porque la vida misma se celebra”, explicó.

LE PUEDE INTERESAR

Marte, ¿más habitable que lo pensado?: los avances que marcan una década

LE PUEDE INTERESAR

Formas de fingir: las justificaciones y las diferentes intenciones

En su enfoque, el aprendizaje se potencia en lo colectivo: cuando una persona comparte su historia, los demás se ven reflejados. Para Colombo, esa es la clave del trabajo en su escuela: no solo brindar información, sino propiciar un proceso transformador que resuene en cada participante. “Siempre que alguien se coloca como víctima, su historia no la puede escribir. Buscamos que se ubiquen como protagonista de su propia historia”, cerró.

Los hilos invisibles

Manuel colombo

Editorial: Vergara

Páginas: 240

Precio: $24.999

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Uno por uno

VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín

Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria

Un intento de Kicillof, el freno de La Cámpora y los cargos en juego

Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería

El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal

Platenses que hicieron de un emprendimiento su modo de vida
Últimas noticias de Séptimo Día

Leila Guerriero: una pluma filosa y una mirada que lo abarca todo

Un libro para aprender a vivir sin autosabotajes

Un gótico íntimo sobre la muerte y metamorfosis

“Historia natural”: un museo de fantasmas en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla