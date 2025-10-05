El libro que propone soltar mandatos y conquistar la libertad

Colombo es coach ontológico y sistémico, creador del método MOV y fundador de Manu Colombo Mov, una comunidad que ya impactó a más de 70.000 personas en el mundo hispanohablante. También dirige “View Connection”, una escuela de coaching con certificación internacional por la que pasaron más de dos mil alumnos. La publicación de este primer libro aparece como una síntesis de ese recorrido: un espacio escrito donde lo aprendido y lo transmitido en conferencias y procesos personales cobra forma en palabras.

El próximo 13 de diciembre, en el Teatro Lola Membrives, Manuel Colombo presentará su libro “Los hilos invisibles” en una conferencia que desborda el formato de un lanzamiento tradicional. Se trata, según definió el propio autor a EL DIA, de “una experiencia para el cuerpo, las emociones y el alma”.

“Sentí la necesidad de poner en palabras lo que acompaño a ver todos los días”, contó. “Muchas personas sienten que no están viviendo la vida que en verdad desean. Este libro es una invitación a mirar eso que no siempre se ve, pero que nos condiciona: miedos que no son nuestros, mandatos heredados, fidelidades invisibles”, agregó.

El autor sostiene aquello que no se mira termina manejando nuestras decisiones, pero lo que se observa puede transformarse. “Sabemos que nuestro corazón sostiene lo que le resulta funcional, y despedirnos de eso genera dolor. Pero también abre un espacio de libertad. Ver con claridad es más libertad, y la libertad se conquista”, afirmó.

UNA CONFERENCIA PARA MOVERSE

La presentación será mucho más que un encuentro con lectores. Colombo adelanta que se trata de un espacio de experiencias compartidas, con “historias reales, ejercicios en vivo y preguntas que incomodan y liberan”. Habrá también firma de ejemplares, pero la intención es que cada asistente viva un proceso que lo ayude a identificar qué hilos invisibles lo atan y cómo empezar a soltarlos.

“Es clave hacer una pausa. Mi propuesta es cerrar el año juntos, descubrir qué es lo que nos limita y empezar el nuevo ciclo en coherencia. Y también celebrar, porque la vida misma se celebra”, explicó.

En su enfoque, el aprendizaje se potencia en lo colectivo: cuando una persona comparte su historia, los demás se ven reflejados. Para Colombo, esa es la clave del trabajo en su escuela: no solo brindar información, sino propiciar un proceso transformador que resuene en cada participante. “Siempre que alguien se coloca como víctima, su historia no la puede escribir. Buscamos que se ubiquen como protagonista de su propia historia”, cerró.

Los hilos invisibles

Manuel colombo

Editorial: Vergara

Páginas: 240

Precio: $24.999