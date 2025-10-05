Los Tilos se quedó con otro clásico y lo festejó como merecía

La imagen se repitió bastante en este 2025: los jugadores de Los Tilos festejando con sus hinchas luego de un partido de rugby. Es que ayer consiguió otro triunfo, uno más en este destacado 2025 que lo tuvo como protagonista del Top 12 y, sin lugar a dudas, en su máxima revelación. Le ganó 13-9 un clásico cerrado y luchado a San Luis para un festejo largo que empezó en La Cumbre y terminó de madrugada en barrio Obrero.

Es verdad que no le alcanzó para clasificarse a semifinales, o bien llegar con chances a la última fecha. Ya no le alcanza para pelear por un lugar en los playoffs porque quedó a cinco puntos de Newman cuando queda una sola fecha y esa diferencia es demasiada: en los partidos entre sí el Cardenal saca una pequeña diferencia. Una lástima porque sin lugar a dudas que este plantel se merecía un lugar en la definición importante de los torneos de la URBA.

Pero aun sabiendo que era difícil llegar con chances a la última fecha (para eso ayer tendría que haber perdido el CASI o que Los Tilos ganara con punto bonus) el equipo jugó como si recién empezara el torneo. Dejó atrás rápidamente la bronca por la derrota de la semana pasada ante CASI y se mostró renovado, fuerte y con mucho oficio. Lo ganó de principio a fin más allá de no sobrarle nada. Pero desde el primer contacto dejó en claro que era el mejor de los dos equipos y que la tabla de posiciones no mentía.

Fue tan bueno el comienzo que ya a los cinco minutos se produjo una jugada continuada tras un scrum en favor que terminó con muchos jugadores tirándose adentro del ingoal. El árbitro lo charló con el asistente y luego revisó la jugada en la pantalla de la tele. Imposible determinar si había sido o no try, por eso decidió darle la pelota a San Luis. Pero primer aviso que la visita tenía más argumentos.

El clásico tuvo un solo try y lo marcó Bassagaisteguy en el inicio del partido

En la jugada siguiente el que sacó una diferencia fue Gastón Martínez Salgado, quien por la derecha corrió muchos metros y cedió la pelota para que apoyara Tiago Bassagaisteguy. El try estaba al caer y llegó en los primeros minutos, con conversión mediante de Bautista Santamarina.

Los Tilos dominó el control del partido pero no pudo seguir exponiendo superioridad. Fue prolijo y poco más. Bien con las patadas de Tuculet o Santamarina, bien en las recepciones y sin complicaciones. Pero no fue el equipo de otros partidos, seguramente porque el sofocante calor hizo las cosas más difíciles a los dos equipos.

San Luis, que indudablemente tiene menos juego colectivo le dio batalla. Peleó de manera aguerrida en las formaciones y trató de sacar ventaja en el juego corto para luego apostar por alguna carrera. No pudo y además de desperdiciar un par de penales dejó pasar un maul a cinco metros del ingoal al final del primer tiempo.

En la parte final hubo un penal para Tilos (además de un try anulado a Martínez), uno de San Luis más un drop de Crispo, y no mucho más. El local no jugó en territorio como para ganar y lentamente los dos se fueron entregando a un resultado que no les servía: Los Tilos no podrá llegar con chances de playoffs y San Luis defenderá los dos puntos que tiene de ventaja sobre Buenos Aires. Será para el infarto la última fecha porque una derrota del equipo Marista en la casa del cuarto de la tabla podría llevarlo a un repechaje por no descender que no quiere jugar bajo ninguna manera.

El clásico, que no quedará en la historia ni mucho menos porque fue chato em juego y emociones, lo ganó el mejor de los dos. No se puede discutir que los cuatro puntose se hayan ido del otro lado de la avenida 25. En definitiva fue el equipo que ganó el Gran Slam platense 2025: 14 puntos contra 7 de San Luis y 4 de La Plata RC.