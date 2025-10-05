Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |DERROTÓ 13-9 A SAN LUIS Y SE LLEVÓ EL “GRAND SLAM” PLATENSE

Los Tilos se quedó con otro clásico y lo festejó como merecía

El Verde y otro triunfo resonante. No le alcanzó para meterse en semifinales pero ayer, eso, poco importó

Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

5 de Octubre de 2025 | 03:11
Edición impresa

La imagen se repitió bastante en este 2025: los jugadores de Los Tilos festejando con sus hinchas luego de un partido de rugby. Es que ayer consiguió otro triunfo, uno más en este destacado 2025 que lo tuvo como protagonista del Top 12 y, sin lugar a dudas, en su máxima revelación. Le ganó 13-9 un clásico cerrado y luchado a San Luis para un festejo largo que empezó en La Cumbre y terminó de madrugada en barrio Obrero.

Es verdad que no le alcanzó para clasificarse a semifinales, o bien llegar con chances a la última fecha. Ya no le alcanza para pelear por un lugar en los playoffs porque quedó a cinco puntos de Newman cuando queda una sola fecha y esa diferencia es demasiada: en los partidos entre sí el Cardenal saca una pequeña diferencia. Una lástima porque sin lugar a dudas que este plantel se merecía un lugar en la definición importante de los torneos de la URBA.

Pero aun sabiendo que era difícil llegar con chances a la última fecha (para eso ayer tendría que haber perdido el CASI o que Los Tilos ganara con punto bonus) el equipo jugó como si recién empezara el torneo. Dejó atrás rápidamente la bronca por la derrota de la semana pasada ante CASI y se mostró renovado, fuerte y con mucho oficio. Lo ganó de principio a fin más allá de no sobrarle nada. Pero desde el primer contacto dejó en claro que era el mejor de los dos equipos y que la tabla de posiciones no mentía.

Fue tan bueno el comienzo que ya a los cinco minutos se produjo una jugada continuada tras un scrum en favor que terminó con muchos jugadores tirándose adentro del ingoal. El árbitro lo charló con el asistente y luego revisó la jugada en la pantalla de la tele. Imposible determinar si había sido o no try, por eso decidió darle la pelota a San Luis. Pero primer aviso que la visita tenía más argumentos.

 

El clásico tuvo un solo try y lo marcó Bassagaisteguy en el inicio del partido

LE PUEDE INTERESAR

Una dura derrota de La Plata RC que igual se salvó

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Albatros ascendió y salió campeón 2025

 

En la jugada siguiente el que sacó una diferencia fue Gastón Martínez Salgado, quien por la derecha corrió muchos metros y cedió la pelota para que apoyara Tiago Bassagaisteguy. El try estaba al caer y llegó en los primeros minutos, con conversión mediante de Bautista Santamarina.

Los Tilos dominó el control del partido pero no pudo seguir exponiendo superioridad. Fue prolijo y poco más. Bien con las patadas de Tuculet o Santamarina, bien en las recepciones y sin complicaciones. Pero no fue el equipo de otros partidos, seguramente porque el sofocante calor hizo las cosas más difíciles a los dos equipos.

San Luis, que indudablemente tiene menos juego colectivo le dio batalla. Peleó de manera aguerrida en las formaciones y trató de sacar ventaja en el juego corto para luego apostar por alguna carrera. No pudo y además de desperdiciar un par de penales dejó pasar un maul a cinco metros del ingoal al final del primer tiempo.

En la parte final hubo un penal para Tilos (además de un try anulado a Martínez), uno de San Luis más un drop de Crispo, y no mucho más. El local no jugó en territorio como para ganar y lentamente los dos se fueron entregando a un resultado que no les servía: Los Tilos no podrá llegar con chances de playoffs y San Luis defenderá los dos puntos que tiene de ventaja sobre Buenos Aires. Será para el infarto la última fecha porque una derrota del equipo Marista en la casa del cuarto de la tabla podría llevarlo a un repechaje por no descender que no quiere jugar bajo ninguna manera.

El clásico, que no quedará en la historia ni mucho menos porque fue chato em juego y emociones, lo ganó el mejor de los dos. No se puede discutir que los cuatro puntose se hayan ido del otro lado de la avenida 25. En definitiva fue el equipo que ganó el Gran Slam platense 2025: 14 puntos contra 7 de San Luis y 4 de La Plata RC.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Los jugadores de los tilos celebrando el triunfo en el clásico contra san luis: tuvieron un gran año / Roberto Acosta

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

Uno por uno

VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín

Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”

Un intento de Kicillof, el freno de La Cámpora y los cargos en juego

El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal

Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria

Macri respaldó a Milei y pidió reformas profundas
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín

Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería

Clazón: “El plan salió y se ejecutó bien la idea”

Nelson Insfrán tuvo otra tarde soñada en Junín
Policiales
Un “jefe” encima de Pequeño J: “No es verosímil que él sea un líder narco”
Desvalijan y destrozan la casa de una abuela a metros de Plaza Paso
Un joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa
Son menores y robaban autos a punta de pistola
Desesperada búsqueda de un hombre en La Plata
Política y Economía
El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal
Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”
Macri respaldó a Milei y pidió reformas profundas
VIDEO. El llanto de Espert: contó su vínculo con Machado
Disturbios y enfrentamientos en la visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe
Espectáculos
Venció el amor: el final feliz de Selena Gomez
Nicola Peltz: la “it girl” de cuna de oro que enfrentó a los Beckham
Vuelve “Gumball”: un mundo desquiciado que dio una segunda oportunidad a personajes descartados
Más que Martín Fierro, premio Martín-Truchos
La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
La Ciudad
Domingo con lluvia durante todo el día: ¿cuándo mejora en La Plata?
VIDEO. Sueño cumplido: Tricolores inauguró su nuevo polideportivo
El rayo “turisteador”, la cena de los caimanes y las “propiedades” de la farmacopea amazónica
VIDEO. Otra vez, caravana de motos y caos nocturno
VIDEO. La Fiesta del Inmigrante ya tiene a sus nuevos embajadores culturales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla