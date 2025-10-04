Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Nuevo acercamiento entre el PRO y LLA

Mauricio Macri calificó como “positiva” su reunión con Javier Milei y pidió reformas estructurales

El expresidente visitó Olivos por segunda vez en la semana y remarcó la necesidad de consensos para impulsar cambios profundos después de las elecciones. Milei habló de un encuentro “muy fructífero” y ratificó su respaldo a José Luis Espert

Mauricio Macri calificó como “positiva” su reunión con Javier Milei y pidió reformas estructurales
4 de Octubre de 2025 | 15:46

Escuchar esta nota

Mauricio Macri mantuvo el viernes por la tarde una nueva reunión con Javier Milei en la Residencia de Olivos, la segunda en apenas cinco días, y la calificó como “muy positiva”. El expresidente aseguró que confía en que, tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno dará inicio a una etapa de “reformas estructurales importantes”.

“La reunión en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”, escribió en su cuenta de X.

Macri también insistió en la necesidad de trabajar de manera conjunta en el Congreso: “Espero que quienes queremos un cambio podamos unirnos para impulsar las transformaciones que el país necesita”.

Milei, en busca de consensos

La reunión se extendió desde las 17 hasta cerca de las 19 y contó también con la participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Apenas terminado el encuentro, el propio Milei publicó un mensaje en X en el que destacó el clima del diálogo y aseguró que se alcanzó un entendimiento para avanzar en conjunto a partir del 27 de octubre.

“Hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri (…) en la que acordamos trabajar en conjunto para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente. VLLC!”, escribió el mandatario.

En su publicación, Milei volvió a referirse a Macri como “Presi”, gesto que busca marcar un acercamiento tras los desencuentros del año pasado entre el oficialismo libertario y el PRO.

Las tensiones internas

El acercamiento se da en un momento complejo para el Gobierno, que atraviesa un escenario adverso tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y enfrenta serios reveses legislativos. A esto se suma la polémica en torno al primer candidato a diputado por el oficialismo en ese distrito, José Luis Espert, cuestionado por haber recibido fondos y utilizado aeronaves del empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Aunque desde el entorno de Macri deslizan que el expresidente le habría planteado su rechazo a la figura de Espert, fuentes de La Libertad Avanza aseguran que esa opinión no pesará en la decisión final. Milei volvió a expresar públicamente su respaldo al economista, incluso cuando la mayoría de su gabinete y aliados preferirían que se aparte de la campaña.

Una relación en reconstrucción

El encuentro del viernes confirma el proceso de recomposición del vínculo entre Macri y Milei, luego de meses de distanciamiento. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue clave para retomar el diálogo, que ahora se proyecta hacia la construcción de acuerdos legislativos tras las elecciones.

“Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir”, concluyó Macri.

 

