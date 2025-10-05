El llanto de Espert: contó su vínculo con Machado

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
Aseguró que el Presidente no le pidió nunca que se baje de la campaña. “Estoy roto por el estrago que Juan Grabois ha hecho con mi nombre”, reveló. “No renunciaré”
“Estoy pasando un momento muy angustiante y en simultáneo con mucha bronca e irritación”, admitió Espert en una entrevista en radio mitre realizada ayer. “Fui liberal toda la vida y por un año de hacer política termino siendo acusado de narco”, se lamentó. Luego, entre lágrimas, reconoció que “estoy roto por el estrago que el hijo de puta de Juan Grabois ha hecho con mi nombre”.
Durante la entrevista radial, el legislador libertario ratificó que no se bajará de la contienda electoral y aseguró que el presidente Javier Milei “nunca le sugirió” que se corra de la campaña.
Espert admitió ayer que estuvo en la casa de Federico “Fred” Machado en Viedma. Y volvió a referirse a su vínculo con el detenido, y a diferencia de otras oportunidades admitió haber viajado en el avión del empresario acusado de narcotráfico, más de 17 veces. “En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes, a donde íbamos a presentar el libro “ sostuvo.
Explicó además “estuve con el Presidente pero nunca pensé en renunciar ni él sugirió algo por el estilo. Estoy totalmente convencido de que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia de este impresentable de Grabois”, apuntó Espert horas después de haberse reunido ayer a última hora con Javier Milei en Olivos.
“No puedo creer lo que te puede hacer la política y también siento bronca contra esta basura de (Juan) Grabois, poniéndome a la par de él: un delincuente”, aseguró Espert en una entrevista radial.
En esa línea, visiblemente conmocionado por la presentación que lo relaciona al narco en plena campaña electoral, el legislador nacional, sostuvo: “Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de puta de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia”.
Al comienzo de la entrevista, el candidato libertario se quebró al aire y dijo que “lo estoy pasando muy mal” y que está atravesando un “momento muy angustiante”, a raíz de las acusaciones que hablan de un presunto financiamiento de campaña de origen ilícito.
El punto de máxima tensión se alcanzó ayer cuando desde el Gobierno comenzaron a circular versiones que daban prácticamente por descontado la baja de Espert a la competencia electoral. “Es casi un hecho”, repetían desde las huestes libertarias.
Así, el candidato llegó anoche a Olivos, donde se improvisó una reunión de último momento con Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Pese al descontento generalizado dentro de la Casa Rosada y de gran parte del equipo de campaña de LLA con el legislador por un eventual efecto arrastré en las elecciones del 26 de octubre, el diputado desistió de correrse de la contienda electoral.
“No me bajo nada”, anunció por medio de un posteo de X en el que también le respondió al periodista Eduardo Feinmann, quien había publicado unas horas antes en A24 un video del diputado en la presunta casa donde Machado cumple su prisión domiciliaria en Viedma.
La cumbre de Espert con el Presidente se produjo después que el diputado difundiera un video en el que admitió que había recibido una transferencia de US$200.000 de una empresa ligada a Fred Machado. El legislador dijo que recibió los pagos por su actividad como consultor y que fue contratado por Minas del Pueblo, que fue sancionada por el gobierno de Guatemala en 2021 y que es investigada en Estados Unidos como parte de la estructura delictiva de machado. No exhibió documentación y modificó la versión que había dado los días previos.
El legislador caracterizó como “muy honorable” a la persona que le presentó a Machado: “Las acusaciones de narcotráfico aparecieron dos años y pico después”, planteó.
Las declaraciones de Espert indican que el candidato y el Presidente están lejos de controlar la crisis. Un sector de La Libertad Avanza considera que Espert debería dar un paso al costado.
Espert se quebró durante una entrevista que dio / web
