Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |El diputado se quebró en una entrevista

El llanto de Espert: contó su vínculo con Machado

Aseguró que el Presidente no le pidió nunca que se baje de la campaña. “Estoy roto por el estrago que Juan Grabois ha hecho con mi nombre”, reveló. “No renunciaré”

5 de Octubre de 2025 | 03:10
Edición impresa

“Estoy pasando un momento muy angustiante y en simultáneo con mucha bronca e irritación”, admitió Espert en una entrevista en radio mitre realizada ayer. “Fui liberal toda la vida y por un año de hacer política termino siendo acusado de narco”, se lamentó. Luego, entre lágrimas, reconoció que “estoy roto por el estrago que el hijo de puta de Juan Grabois ha hecho con mi nombre”.

Durante la entrevista radial, el legislador libertario ratificó que no se bajará de la contienda electoral y aseguró que el presidente Javier Milei “nunca le sugirió” que se corra de la campaña.

Espert admitió ayer que estuvo en la casa de Federico “Fred” Machado en Viedma. Y volvió a referirse a su vínculo con el detenido, y a diferencia de otras oportunidades admitió haber viajado en el avión del empresario acusado de narcotráfico, más de 17 veces. “En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes, a donde íbamos a presentar el libro “ sostuvo.

Explicó además “estuve con el Presidente pero nunca pensé en renunciar ni él sugirió algo por el estilo. Estoy totalmente convencido de que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia de este impresentable de Grabois”, apuntó Espert horas después de haberse reunido ayer a última hora con Javier Milei en Olivos.

“No puedo creer lo que te puede hacer la política y también siento bronca contra esta basura de (Juan) Grabois, poniéndome a la par de él: un delincuente”, aseguró Espert en una entrevista radial.

En esa línea, visiblemente conmocionado por la presentación que lo relaciona al narco en plena campaña electoral, el legislador nacional, sostuvo: “Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de puta de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia”.

LE PUEDE INTERESAR

Disturbios y enfrentamientos en la visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe

LE PUEDE INTERESAR

Tras las elecciones, creen que se modificará el esquema cambiario

Durante una entrevista radial en la que rompió en llanto, el legislador libertario ratificó que no se bajará de la contienda electoral y que el Presidente nunca se lo pidió.

“La estoy pasando muy mal”

Al comienzo de la entrevista, el candidato libertario se quebró al aire y dijo que “lo estoy pasando muy mal” y que está atravesando un “momento muy angustiante”, a raíz de las acusaciones que hablan de un presunto financiamiento de campaña de origen ilícito.

El punto de máxima tensión se alcanzó ayer cuando desde el Gobierno comenzaron a circular versiones que daban prácticamente por descontado la baja de Espert a la competencia electoral. “Es casi un hecho”, repetían desde las huestes libertarias.

Así, el candidato llegó anoche a Olivos, donde se improvisó una reunión de último momento con Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Pese al descontento generalizado dentro de la Casa Rosada y de gran parte del equipo de campaña de LLA con el legislador por un eventual efecto arrastré en las elecciones del 26 de octubre, el diputado desistió de correrse de la contienda electoral.

“No me bajo nada”, anunció por medio de un posteo de X en el que también le respondió al periodista Eduardo Feinmann, quien había publicado unas horas antes en A24 un video del diputado en la presunta casa donde Machado cumple su prisión domiciliaria en Viedma.

Situación comprometida

La cumbre de Espert con el Presidente se produjo después que el diputado difundiera un video en el que admitió que había recibido una transferencia de US$200.000 de una empresa ligada a Fred Machado. El legislador dijo que recibió los pagos por su actividad como consultor y que fue contratado por Minas del Pueblo, que fue sancionada por el gobierno de Guatemala en 2021 y que es investigada en Estados Unidos como parte de la estructura delictiva de machado. No exhibió documentación y modificó la versión que había dado los días previos.

El legislador caracterizó como “muy honorable” a la persona que le presentó a Machado: “Las acusaciones de narcotráfico aparecieron dos años y pico después”, planteó.

Las declaraciones de Espert indican que el candidato y el Presidente están lejos de controlar la crisis. Un sector de La Libertad Avanza considera que Espert debería dar un paso al costado.

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Grabois acusó a Espert de “narco mentiroso”

Aunque se baje, las boletas no se modifican
Multimedia

Espert se quebró durante una entrevista que dio / web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

Uno por uno

VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín

Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”

Un intento de Kicillof, el freno de La Cámpora y los cargos en juego

El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal

Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria

VIDEO. El llanto de Espert: contó su vínculo con Machado
Últimas noticias de Política y Economía

El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal

Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”

Macri respaldó a Milei y pidió reformas profundas

Disturbios y enfrentamientos en la visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe
Información General
VIDEO. Peregrinación a Luján: una multitud rumbo a la Basílica
La Antártida, con deshielos similares a los del Ártico
VIDEO. Una multitud caminó hasta Luján en otra histórica procesión
La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta
Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país
Policiales
Un “jefe” encima de Pequeño J: “No es verosímil que él sea un líder narco”
Desvalijan y destrozan la casa de una abuela a metros de Plaza Paso
Un joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa
Son menores y robaban autos a punta de pistola
Desesperada búsqueda de un hombre en La Plata
Espectáculos
Elba Marcovecchio reveló que tuvo un cruce con una de las hijas de Jorge Lanata en los Martín Fierro
La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Venció el amor: el final feliz de Selena Gomez
Nicola Peltz: la “it girl” de cuna de oro que enfrentó a los Beckham
Vuelve “Gumball”: un mundo desquiciado que dio una segunda oportunidad a personajes descartados
Deportes
Franco Colapinto larga 16 en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín
Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería
Clazón: “El plan salió y se ejecutó bien la idea”
Nelson Insfrán tuvo otra tarde soñada en Junín

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla