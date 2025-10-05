Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

En Paraná, el mandatario fue recibido por el gobernador rogelio frigerio

Disturbios y enfrentamientos en la visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe

Una protesta opositora le impidió al Presidente realizar una caminata por la peatonal. Otro hecho de intolerancia en la campaña

Disturbios y enfrentamientos en la visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe

Javier Milei durante su breve presentación en santa fe / x

5 de Octubre de 2025 | 03:09
Un momento de tensión se vivió ayer en el centro de Santa --Fe capital, luego de un cruce entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y grupos opositores, en la previa de una caminata de campaña que tenía prevista el presidente Javier Milei en la peatonal de esta ciudad.

Pasadas las 11, militantes libertarios y opositores se encontraron en la peatonal San Martín del centro santafesino. La confrontación escaló hasta incluir golpes, huevazos y empujones, y culminó con el desmantelamiento de un gazebo del partido oficialista. Los manifestantes opositores portaban pancartas con la consigna “Milei, persona no grata”.

La situación de tensión en la peatonal obligó a suspender la realización de la caminata del Presidente.

Mientras esto ocurría, Javier Milei se encontraba a unas ocho cuadras de la peatonal, alojado en el Hotel Los Silos, ubicado en la zona del puerto de Santa Fe. Rodeado por una multitud de manifestantes, el Presidente salió del hotel acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Tras caminar unos metros hacia un vehículo en el Puerto de Santa Fe, el mandatario saludó y arengó a los militantes libertarios.

Cientos de manifestantes opositores, se acercaron a las inmediaciones del Hotel Los Silos para protestar contra la llegada de Milei. La policía de Santa Fe se sumó a los efectivos de la Prefectura para custodiar el hotel. Con escudos y cascos, los prefectos impidieron que los manifestantes llegaran a la puerta del lugar.

El episodio evidencia la polarización que atraviesa la campaña electoral y marca un alto nivel de conflictividad social en Santa Fe, donde las visitas de Milei generan tanto apoyo fervoroso como rechazo activo.

Visita a Paraná

Luego el Presidente se trasladó a la ciudad de Paraná, donde fue recibido por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio.

Su paso por Entre Ríos fue más calmo que el que encabezó horas antes por Santa Fe, donde tenía previsto un contacto mayor con sus militantes y finalmente solo los saludó en la puerta de un hotel.

En la costanera baja de Paraná pudo realizar un acto y, acompañado por su hermana Karina, saludó a los militantes de La Libertad Avanza que se acercaron a saludarlo.

“Dejamos de ser un país de bárbaros para en algunos años ser potencia mundial. Ahora es hora de estar con nuestros candidatos y el gobernador Frigerio”, manifestó el primer mandatario nacional, dijo Milei.

 

