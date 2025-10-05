Crochet: el tejido artesanal que conquista la temporada primavera-verano

El crochet, ese arte de tejer con aguja de gancho que alguna vez se asoció a lo vintage o artesanal, se ha convertido en el símbolo más cool de la primera y el verano. Su carácter liviano, su textura abierta y su espíritu artesanal lo hacen perfecto para los días cálidos, adaptándose tanto a looks de playa como a estilismos urbanos.

En el universo de los accesorios, los bolsos tejidos —en especial los caskets y los maxibolsos tipo red— son furor. Versátiles y resistentes, funcionan como aliado cotidiano y aportan un aire descontracturado que combina tanto con vestidos fluidos como con jeans. Los zapatos de crochet, por su parte, sorprenden con propuestas que van desde sandalias frescas hasta alpargatas urbanas, demostrando que el tejido no tiene límites.

Los tops de crochet son, sin duda, la pieza estrella. Confeccionados en hilos de algodón de colores vibrantes o en tonos neutros, evocan los años 70 y la estética boho chic. Algunos se presentan como microtops que revelan piel, mientras que otros apuestan por cortes más amplios, ideales para superponer con camisas o chaquetas ligeras.

Vestidos y faldas también encuentran en el crochet un lenguaje propio. Los modelos largos con transparencias estratégicas se transforman en aliados para las noches de primera y verano, mientras que las minis coloridas, combinadas con sandalias planas, resumen la esencia playera. Los tejidos calados permiten jugar con superposiciones, ya sea sobre trajes de baño o con prendas lisas que resaltan el entramado artesanal.

Más allá de lo estético, el crochet conecta con una búsqueda de autenticidad y sostenibilidad. Al tratarse de piezas hechas a mano, cada prenda tiene un carácter único que se aleja de la producción masiva. Muchas marcas emergentes lo eligen para reivindicar el valor del tiempo y el trabajo artesanal, dos conceptos cada vez más valorados en la moda contemporánea.

Esta primera-verano, el crochet se impone no solo como tendencia, sino como un lenguaje de estilo. Atemporal, fresco y versátil, se reinventa en accesorios, calzado y prendas clave, demostrando que lo artesanal puede ser también sinónimo de modernidad. Una invitación a abrazar la textura, el color y la creatividad del tejido más icónico de la temporada.