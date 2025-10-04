La madre argentina de dos rehenes israelíes que se aferra a la esperanza tras dos años de calvario

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia
Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia
VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado
Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?
Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores
Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota
Rezo por vos: Daniela Celis se sumó a la peregrinación a Luján para pedir por Thiago
La fe de El Barba: el DT Pincha participó de la caminata a Luján
Algunas zonas de La Plata estuvieron con cortes de luz: qué pasó
VIDEO. Una multitud caminó hasta Luján en otra histórica procesión
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
VIDEO. Las caravanas de motos cada vez más descontroladas en la noche platense: "Ya no respetan ni los semáforos"
VIDEO.- Milei tuvo que levantar su recorrida en Santa Fe en medio de empujones, insultos y huevazos
Angustia y misterio en La Plata: sigue la búsqueda del joven que fue a buscar a su hija al colegio y nunca regresó
Los Tilos se impuso ante San Luis y festejó en otra edición del clásico del rugby en La Plata
Chau veranito: tras la lluvia, anticipan una "bomba de frío" que barrerá el calor
Plaza Moreno, escenario de una nueva edición de Sabores Bonaerenses
Los Pumas lucharon hasta el final, pero ganó Sudáfrica y se consagró bicampeón del Rugby Championship
Mauricio Macri calificó como “positiva” su reunión con Javier Milei y pidió reformas estructurales
VIDEO.- La bronca de Colapinto, que espera sanciones: "Estoy caliente, me molestaron mucho"
"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
“Apenas toma agua”: la huelga de hambre de Morena Rial en la cárcel de Magdalena
"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia
¿Llega la paz? Entre las advertencias y la esperanza en Gaza
La madre argentina de dos rehenes israelíes que se aferra a la esperanza tras dos años de calvario
El ministro Caputo arribó a Washington para reunirse con Scott Bessent en busca del salvataje financiero
La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Silvia Cunio lleva dos años de angustiosa espera desde que milicianos de Hamás secuestraron a dos de sus hijos y ahora exige que termine la guerra de Israel en Gaza para poder terminar con el sufrimiento de su familia.
Desde el 7 de octubre de 2023, Cunio, una argentina que emigró a Israel en la década de 1980, lucha por abrazar nuevamente a sus hijos David, de 35 años, y Ariel, de 28.
“Para mí, el 7 de octubre es un día que se prolonga hasta hoy, y es una pesadilla”, declaró esta israelí-argentina de 64 años. “Ya basta, esta guerra debe terminar”.
Durante una manifestación en Tel Aviv en agosto, su grito de “¡Basta!”, impregnado de rabia y desesperación dejó a la multitud en silencio.
Decenas de miles de personas se congregan en Tel Aviv y en otras localidades de Israel cada sábado cuando cae la noche para exigir el retorno de los rehenes.
Los rostros de los secuestrados son omnipresentes, pegados en las paredes, en las paradas de bus y en los medios.
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street cerró la semana en positivo
LE PUEDE INTERESAR
Sinagoga de Manchester: una de las víctimas recibió un tiro de la policía
La incógnita sobre su destino atormenta a la sociedad israelí como una sombra mientras se alarga la ofensiva en Gaza y la ausencia de los rehenes es todavía una herida abierta.
Cunio emigró a Israel con su marido en 1986. Vivían en el kibutz de Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza, donde hubo una de las peores masacres durante el ataque del 7 de octubre, con un balance de 30 muertos y 75 secuestrados.
Las parejas de sus hijos secuestrados -que también fueron rehenes en Gaza- la acompañan.
Sharon Cunio fue liberada con sus mellizas Emma y Yuli en noviembre de 2023, cuando las niñas tenían tres años. Arbel Yehud volvió a Israel este año tras pasar casi 500 días secuestrada.
Ahora, Cunio vive en Kyriat Gat, una pequeña localidad a 20 kilómetros de Nir Oz, junto varios supervivientes de este kibutz. En el balcón de su hogar tiene colgados los retratos de David y Ariel.
Sentada fuera de su apartamento, vestida con una camiseta negra con los rostros de sus hijos impresos, Cunio relata las noches sin dormir y las dificultades para levantarse cada mañana y realizar cualquier tarea doméstica. Pese a las dificultades, se aferra a la esperanza.
“Cada día me imagino su regreso. Corro hacia ellos y los abrazo”, afirma con un amago de sonrisa.
Pese a su incansable lucha, Cunio conserva fuerzas para cuidar a sus siete nietos, incluidas las dos hijas de David. Las niñas tienen miedo y traumas derivados de los 52 días que pasaron cautivas en Gaza y ahora “encienden cada luz de la casa cuando llegan”.
En julio, las niñas cumplieron cinco años, de los cuales han pasado casi dos sin su padre.
Debido al secuestro de David y Ariel, los otros dos hijos de Cunio fueron eximidos de pasar a la reserva del ejército israelí que inició una masiva movilización desde la guerra del 7 de octubre.
Para muchas familias, los reiterados llamados a integrar las filas de ejército constituyen un sufrimiento que llena de ansiedad a los familiares de los conscriptos.
Más de 460 soldados israelíes han muerto en la Franja de Gaza desde que comenzó la campaña militar en octubre de 2023.
Según las encuestas, una mayoría de los israelíes quiere que la guerra termine y que el retorno de los rehenes sea la prioridad del gobierno de Benjamin Netanyahu.
A medida que se intensifica la ofensiva israelí en la Ciudad de Gaza, Cunio reconoce que teme por la vida de sus hijos.
Según dice, confía en el ejército pero matiza que “cualquier cosa puede pasar, bombas, explosiones, balas perdidas”.
El anuncio hecho esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un plan para terminar con el conflicto y asegurar la liberación de todos los rehenes no la inmutó. Y así será “mientras no haya información concreta”, afirma.
Pero sí le gustaría enviarle un mensaje a su gobierno: “Deben dejar de sabotear una y otra vez cualquier acuerdo” para traer a los rehenes a casa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí