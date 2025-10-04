Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

El Mundo

La madre argentina de dos rehenes israelíes que se aferra a la esperanza tras dos años de calvario

La madre argentina de dos rehenes israelíes que se aferra a la esperanza tras dos años de calvario
4 de Octubre de 2025 | 17:13

Escuchar esta nota

Silvia Cunio lleva dos años de angustiosa espera desde que milicianos de Hamás secuestraron a dos de sus hijos y ahora exige que termine la guerra de Israel en Gaza para poder terminar con el sufrimiento de su familia.

Desde el 7 de octubre de 2023, Cunio, una argentina que emigró a Israel en la década de 1980, lucha por abrazar nuevamente a sus hijos David, de 35 años, y Ariel, de 28.

“Para mí, el 7 de octubre es un día que se prolonga hasta hoy, y es una pesadilla”, declaró esta israelí-argentina de 64 años. “Ya basta, esta guerra debe terminar”.

Durante una manifestación en Tel Aviv en agosto, su grito de “¡Basta!”, impregnado de rabia y desesperación dejó a la multitud en silencio.

Decenas de miles de personas se congregan en Tel Aviv y en otras localidades de Israel cada sábado cuando cae la noche para exigir el retorno de los rehenes.

Los rostros de los secuestrados son omnipresentes, pegados en las paredes, en las paradas de bus y en los medios.

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street cerró la semana en positivo

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Sinagoga de Manchester: una de las víctimas recibió un tiro de la policía

La incógnita sobre su destino atormenta a la sociedad israelí como una sombra mientras se alarga la ofensiva en Gaza y la ausencia de los rehenes es todavía una herida abierta.

Cunio emigró a Israel con su marido en 1986. Vivían en el kibutz de Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza, donde hubo una de las peores masacres durante el ataque del 7 de octubre, con un balance de 30 muertos y 75 secuestrados.

Las parejas de sus hijos secuestrados -que también fueron rehenes en Gaza- la acompañan.

Sharon Cunio fue liberada con sus mellizas Emma y Yuli en noviembre de 2023, cuando las niñas tenían tres años. Arbel Yehud volvió a Israel este año tras pasar casi 500 días secuestrada.

Ahora, Cunio vive en Kyriat Gat, una pequeña localidad a 20 kilómetros de Nir Oz, junto varios supervivientes de este kibutz. En el balcón de su hogar tiene colgados los retratos de David y Ariel.

Sentada fuera de su apartamento, vestida con una camiseta negra con los rostros de sus hijos impresos, Cunio relata las noches sin dormir y las dificultades para levantarse cada mañana y realizar cualquier tarea doméstica. Pese a las dificultades, se aferra a la esperanza.

“Cada día me imagino su regreso. Corro hacia ellos y los abrazo”, afirma con un amago de sonrisa.

Pese a su incansable lucha, Cunio conserva fuerzas para cuidar a sus siete nietos, incluidas las dos hijas de David. Las niñas tienen miedo y traumas derivados de los 52 días que pasaron cautivas en Gaza y ahora “encienden cada luz de la casa cuando llegan”.

En julio, las niñas cumplieron cinco años, de los cuales han pasado casi dos sin su padre.

Debido al secuestro de David y Ariel, los otros dos hijos de Cunio fueron eximidos de pasar a la reserva del ejército israelí que inició una masiva movilización desde la guerra del 7 de octubre.

Para muchas familias, los reiterados llamados a integrar las filas de ejército constituyen un sufrimiento que llena de ansiedad a los familiares de los conscriptos.

“Cualquier cosa puede pasar”

Más de 460 soldados israelíes han muerto en la Franja de Gaza desde que comenzó la campaña militar en octubre de 2023.

Según las encuestas, una mayoría de los israelíes quiere que la guerra termine y que el retorno de los rehenes sea la prioridad del gobierno de Benjamin Netanyahu.

A medida que se intensifica la ofensiva israelí en la Ciudad de Gaza, Cunio reconoce que teme por la vida de sus hijos.

Según dice, confía en el ejército pero matiza que “cualquier cosa puede pasar, bombas, explosiones, balas perdidas”.

El anuncio hecho esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un plan para terminar con el conflicto y asegurar la liberación de todos los rehenes no la inmutó. Y así será “mientras no haya información concreta”, afirma.

Pero sí le gustaría enviarle un mensaje a su gobierno: “Deben dejar de sabotear una y otra vez cualquier acuerdo” para traer a los rehenes a casa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti

Alarmante informe en La Plata | Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

VIDEO.- Milei tuvo que levantar su recorrida en Santa Fe en medio de empujones, insultos y huevazos
Últimas noticias de El Mundo

¿Llega la paz? Entre las advertencias y la esperanza en Gaza

República Checa: el “trumpista” Andrej Babis ganó las elecciones legislativas

Wall Street cerró la semana en positivo

Sarah Mullally, la primera mujer nombrada jefa de la Iglesia de Inglaterra
Policiales
Hallaron muerta a una mujer dentro de su casa en La Plata
Angustia y misterio en La Plata: sigue la búsqueda del joven que fue a buscar a su hija al colegio y nunca regresó
"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
VIDEO. Las caravanas de motos cada vez más descontroladas en la noche platense: "Ya no respetan ni los semáforos"
“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso
Deportes
“El plan salió yse ejecutó bien la idea”
Los Tilos se impuso ante San Luis y festejó en otra edición del clásico del rugby en La Plata
La fe de El Barba: el DT Pincha participó de la caminata a Luján
Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia
VIDEO. ¡Hay arquero! Insfrán le atajó el penal a Morales
Información General
VIDEO. Una multitud caminó hasta Luján en otra histórica procesión
La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta
Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país
La Tierra perdió su simetría y se oscurece: que implica para la vida
Miles de fieles en una nueva peregrinación a Luján

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla