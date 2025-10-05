Nicola Peltz: la “it girl” de cuna de oro que enfrentó a los Beckham

Hasta hace algunos años, el nombre de Nicola Peltz era desconocido para la mayoría de las personas. Si bien la joven socialité viene de una cuna de privilegia, la realidad es que su nivel de popularidad llegó cuando comenzó su relación con Brooklyn Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, verdaderos íconos del fútbol y la moda, y figuras indiscutibles de una era.

Nicola forma parte de una de las familias más ricas de Estados Unidos. La joven de 30 años y oriunda de Westchester County, Nueva York, es hija del empresario Nelson Peltz, relacionado a compañías como Wendy’s, Procter & Gamble y PepsiCo, y de la exmodelo, Claudia Heffner. Es por eso que su crianza estuvo marcada por los privilegios y eso le permitió intentar una carrera artística en el mundo de la actuación.

Su primera película en la cual ganó notoriedad fue “The Last Airbender” (2010) y luego recibió buenas críticas por su rol con “Transformers: Age of Extinction” (2014), y su trabajo en la serie “Bates Motel”. Sin embargo, su nombre no cobró relevancia en este rubro, sino que ganó fama cuando en 2019 comenzó su noviazgo con el hijo mayor de los Beckham, quien se enfoca en una faceta culinaria, aunque siempre resguardado bajo el ala de sus padres.

La relación funcionó inmediatamente a la par que los medios enloquecían con la pareja y la seguían en cada aparición pública. Su relación, sumado a que Nicola comenzó a frecuentar al clan, hizo que la “it girl”, trascendiera más allá de su entorno y se hiciera más popular entre las jóvenes quienes comenzaron a seguir en redes y a querer imitar su estilo.

Nicola y Brooklyn se comprometieron rápidamente, a un año de relación, y finalmente celebraron su boda en abril de 2022. La ceremonia fue una de las más comentadas del momento, especialmente porque reunió a la élite de Nueva York sumado a famosas figuras del mundo del deporte y el entretenimiento, entre los que destacaron Gigi Hadid, Mel B (compañera de Victoria en las Spice Girls), Eva Longoria, Serena Williams, Gordon Ramsay, y Tom Brady. Fue ese evento, la clave para el quiebre de la joven pareja con el clan Beckham.

UN VESTIDO Y UNA DECISIÓN QUE TRAJO LA DISCORDIA

Según trascendió en los medios, la semilla de la discordia entre el clan y Nicola comenzó por Victoria Beckham. De acuerdo a la información que dio la revista People en aquel momento, la excantante de las Spice Girls y ahora diseñadora se había comprometido a hacer el vestido de novia para Peltz; sin embargo, terminó por retractarse, causando un gran cimbronazo a nivel familiar.

Al parecer, Victoria informó a la mamá de Nicola que no podría hacer el tan preciado traje y todo habría desencadenado un cortocircuito de comunicación en el que no faltaron los malos entendidos y las broncas. Cuando esto se filtró a la prensa y se comenzó a hablar del distanciamiento de las familiar, fue la joven la que trató de sacarle dramatismo. “El atelier de Victoria no pudo hacer el vestido, así que tuve que elegir otro”, declaró en una entrevista con Variety, pero sus palabras no fueron suficientes para acallar las versiones.

Es más, tras esto, otro detalle filtrado de la boda encendió aún más la polémica: el comentario de Marc Anthony en medio del show especial que brindó para los novios. El cantante hizo un parate para hablar con los invitados presentes e hizo un comentario que causó una verdadera conmoción y que habría causado que la novia se lanzara a llorar.

“La mujer más hermosa en la sala esta noche, que suba... Victoria Beckham”, dijo el músico. La situación en el lujoso salón se tensó a un punto tal que Nicola tuvo que salir antes de romper en llanto. Si bien la celebración continuó, muchos invitados presentes aseguraron que ese fue el punto de quiebre más fuerte. Luego de eso comenzaría a darse una distancia definitiva que quedó patente este 2025.

LA DISTANCIA DEFINITIVA

Tras la boda, la sensación de una separación definitiva comenzó a hacerse sentir con fuerza. A pesar de los esfuerzos que hicieron todos para tratar de mantener las apariencias, el incesante ruido mediático y los rumores acabaron por marcar una brecha importante. Principalmente por la distancia: la joven pareja está instalada en Estados Unidos, mientras que el exfutbolista y la diseñadora viven en Londres, y si bien viajan constantemente por trabajo, su residencia principal está ahí.

Otro atenuante llegó cuando Romeo, uno de los hermanos de Brooklyn, presentó a su nueva novia: la DJ Kim Turnbull, de quien se dijo había mantenido un affaire con el mayor de los hermanos. Esta situación volvió a generar tensiones y el punto máximo llegó cuando el joven se negó a asistir al cumpleaños 50 de David debido a que la DJ estaría presente. “Brooklyn no quería estar en el mismo lugar que Kim y se lo dijo a su padre”, informaron desde la revista People.

Pero el golpe definitivo fue la ausencia del clan Beckham en la renovación de votos matrimoniales de Brooklyn y Nicola ocurrida el pasado agosto. Esta ceremonia se celebró con toda la familia Peltz, pero sin la presencia de David y Victoria, quienes tampoco hicieron ninguna referencia en sus redes sociales, dejando en claro que no habrían sido invitados.

Si bien desde los conflictos de la boda desde ambos lados intentaron superar los malos momentos y se los vio en redes frecuentando los eventos fashion de Victoria o las red carpets en donde asistía Nicola, la realidad es que este año marcó un gran cambio para la familia. De hecho, la última vez que tanto Beckhams como Peltz fueron vistos juntos fue en octubre de 2024. A un año casi de distancia, las dudas sobre si llegará el momento de una reconciliación inclinan la balanza para un no rotundo.