Actividades: cerámica en la vereda, salud bucal, taller infantil, peña Abastense y show en Meridiano V

TALLER DE CERÁMICA EN LA VEREDA

La casa Caracú cerámica, realiza el último taller abierto en la vereda del año. Con entrada gratuita, desde las 17 horas estarán artistas de cerámica, grabado y joyería dando clase en la vereda de 7 y 421 en Villa Elisa, con musicalización en vivo y café de Ocio café.

CHARLA DE SALUD BUCAL

En la Biblioteca Popular Mariano Moreno, calle 3 Nº 967 entre 51 y 53, mañana a las 18, se brindará una charla sobre salud bucal, cuidados y técnica de cepillado, a cargo de Rosa Bermúdez. Entrada libre y gratuita.

TALLER INFANTIL EN CAPITAL CHICA

Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.

ABASTENSE: PEÑA DE FIN DE AÑO

El Club Abastense (520 y 208) realizará una peña el domingo 7 de diciembre, a las 20.30. Según se informó, habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. La entrada anticipada tiene un costo de 9.000 pesos y en la puerta costará 12.000 pesos. Contacto: 221 3188988.

FERIAS EN MERIDIANO V

En Meridiano V (17 y 71) se realizarán ferias, música y talleres para todas las edades, con entrada gratuita. Según se informó, hoy a las 20 horas habrá show de baile de flamenco, el viernes 28 hay festival de jazz a las 20 horas, el sábado 29 habrá ferias, teatro, jazz y charla de historia desde las 15.30. El domingo 30, habrá feria y a las 15.30 tocará la orquesta Big Bend.