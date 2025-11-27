¡Sorpresa! Quién se fue de MasterChef Celebrity tras la nueva gala de eliminación

La nueva temporada de MasterChef Celebrity, que sigue cosechando altos niveles de audiencia, tuvo una una nueva gala de eliminación, con nueve “cocineros” en la cuerda floja. Lo cierto es que la decisión final sorprendió a participantes y espectadores.

Tras la salida de Walas, quinta eliminación del certamen, el jurado de chefs quedó más exigente que nunca y este miércoles podía pasar cualquier cosa. Tal como ocurrió.

El martes fue una noche especial, donde los participantes seleccionados tuvieron que cocinar en duplas, aunque uno solo iba a subirse al balcón para asegurarse al menos una semana más en el reality.

El salvado de la noche fue Ian Lucas, que se subió al balcón y sigue en el reality. Los nueve restantes se jugaron todo anoche: Momi Giardina, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, Turco Husaín, Eugenia Tobal y Alex Pelao.

Para la definición quedaron los peores platos de la gala: Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez. Sin embargo, Donatto de Santis anunció la llamativa salvación de ambos.

“Júntense y hagan un acto de agradecimiento para Valu que se fue, porque hoy no se va nadie”, dijo el chef. Lo cierto es que no hubo eliminado este miércoles, como consecuencia del abandono de Valentina Cervantes, quien fue la única salida de la gala.