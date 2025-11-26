Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Un camión con doble acoplado protagonizó un brutal accidente en la Autopista Buenos Aires - La Plata esta tarde sentido a nuestra Ciudad. El impactante siniestro vial ocurrió a la altura de Ezpeleta y se registraron importantes demoras en la calzada, que se prolongaron por varios kilómetros.

El camión, luego de sufrir el siniestro vial a la altura del kilómetro 23.5, trepó el separador central y quedó colgado sobre el carril delantero de la mano contraria. De igual forma, el extremo posterior del transporte quedó sobre la mano derecha y afectó el flujo vehicular que circulaba camino a La Plata.

#Tránsito En #AuBuenosAiresLaPlata

Demoras en el Km 21 sentido La Plata por siniestro vial en el Km 23,5.#AUBASATeCuida — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) November 26, 2025

Rápidamente en el lugar se desplegó un amplio operativo con agentes de Aubasa y de emergencia para asistir a los ocupantes del camión y para desviar el tránsito con el objetivo de evitar un siniestro secundario. De esa manera, también se desplegaron tareas en el lugar para eliminar las fuentes de ignición y luego proceder con la abosrción del combustible con materiales.

En base a la información brindada por los voceros de Aubasa, entre las causas que habrían originado el accidente, señalaron que el vehículo habría perdido el control. Además, tras el incidente se desparramó una importante cantidad de combustible en el lugar.