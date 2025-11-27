Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales
Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Visitante Ilustre La Mona Jiménez, tras los pasos de Johnny Depp
Definen por decreto la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil
El dólar oficial subió a $1.475; se dispararon los bonos y las acciones
Whirpool cerró una planta en Pilar, echó a 220 empleados y se va del país
Alerta en Ensenada por la crisis de los bomberos voluntarios
Alerta por cianobacterias en el lago de la “Repu” y en el Río Santiago
La Ciudad sin descanso por la ola de explosiones en festejos secundarios
Cestos de residuos desbordados, con olor nauseabundo, en 6 y 60
Reclamos de peatones por las veredas destruidas en la cuadra de 47 entre 6 y 7
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El proceso que llevará a juicio oral a la influencer Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto de La Plata”, acusada del embiste mortal contra el motociclista Walter Armand en 2024, volvió a quedar en el centro de la escena por la fijación de una nueva audiencia previa, la tercera desde que se cerró la instrucción, que indefectiblemente demorará el inicio de las audiencias de debate.
Flavio Gliemmo, uno de los abogados de la acusada, confirmó que la medida la adoptó el Tribunal Oral en lo Criminal V de nuestra ciudad con el objeto de continuar con el análisis y la depuración de la prueba ofrecida por todas las partes.
Entonces el bloque acusador y la defensa volverán a verse las caras el próximo 18 de febrero de 2026, a las 09.00.
Una fuente del órgano judicial expresó a este diario que se citó a todos “para ver las evidencias e incorporaciones por lectura. El resto ya está definido”.
Conforme a la información aportada, esta fecha fue estipulada “en virtud de la cargada agenda del tribunal, como asimismo de alguna de las partes intervinientes”.
Como viene ocurriendo, la audiencia se realizará en forma presencial, con asistencia de la fiscalía, querella y defensa.
LE PUEDE INTERESAR
Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa
LE PUEDE INTERESAR
Brutal siniestro al borde de la tragedia en la Autopista
La joven está con prisión domiciliaria y se encuentra procesada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Aquella madrugada fatal, la del 12 de abril del año pasado, se confirmó que “La Toretto” conducía a más de 90km/h y cruzó varios semáforos en rojo, hasta que, en la intersección de las avenidas 13 y 532, embistió a Armand, provocando su muerte.
En el caso también se encuentra acusada Valentina Velázquez, amiga de la influencer, por el delito de prueba de velocidad, es decir correr picadas en los instantes previos al impacto mortal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí