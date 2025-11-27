Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”

El proceso que llevará a juicio oral a la influencer Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto de La Plata”, acusada del embiste mortal contra el motociclista Walter Armand en 2024, volvió a quedar en el centro de la escena por la fijación de una nueva audiencia previa, la tercera desde que se cerró la instrucción, que indefectiblemente demorará el inicio de las audiencias de debate.

Flavio Gliemmo, uno de los abogados de la acusada, confirmó que la medida la adoptó el Tribunal Oral en lo Criminal V de nuestra ciudad con el objeto de continuar con el análisis y la depuración de la prueba ofrecida por todas las partes.

Entonces el bloque acusador y la defensa volverán a verse las caras el próximo 18 de febrero de 2026, a las 09.00.

Una fuente del órgano judicial expresó a este diario que se citó a todos “para ver las evidencias e incorporaciones por lectura. El resto ya está definido”.

Conforme a la información aportada, esta fecha fue estipulada “en virtud de la cargada agenda del tribunal, como asimismo de alguna de las partes intervinientes”.

Como viene ocurriendo, la audiencia se realizará en forma presencial, con asistencia de la fiscalía, querella y defensa.

La joven está con prisión domiciliaria y se encuentra procesada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Aquella madrugada fatal, la del 12 de abril del año pasado, se confirmó que “La Toretto” conducía a más de 90km/h y cruzó varios semáforos en rojo, hasta que, en la intersección de las avenidas 13 y 532, embistió a Armand, provocando su muerte.

En el caso también se encuentra acusada Valentina Velázquez, amiga de la influencer, por el delito de prueba de velocidad, es decir correr picadas en los instantes previos al impacto mortal.