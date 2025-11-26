Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA programó los Cuartos de Final del Torneo Betano Clausura 2025. Aquí, la grilla de partidos:

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.

Cuartos de final - Torneo Clausura

Sábado 29 de noviembre

21.30 Central Córdoba de Santiago del Estero (4A) – Estudiantes (8A)

Domingo 30 de noviembre

18.30 Boca (1A) – Argentinos (5B)

Lunes 1 de diciembre

17.00 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B)

21.30 Racing (3A) – Lanús (2B) o Tigre (7A) -juegan hoy, miércoles-.