Equipo máster del San Luis, campeón nacional

El equipo campeón del torneo +65 marista, en Mar del Plata / EL DIA

Hay que remontarse medio siglo atrás -un poco más, un poco menos- para saber cuándo fue la primera vez que estos hombres jugaron al fútbol.

Seguramente lo hicieron en el patio de su colegio primario, San Luis (aquel ubicado en calle 44 entre 9 y 10) o en Educación Física, una materia vital en la entidad marista (que son devotos a la Virgen María).

Con el paso de los años, el correr detrás de una pelota unió a algunos estudiantes.

A tal punto que hoy, noviembre de 2025, el equipo máster, más 65, de la Institución San Luis, ganó un torneo de fútbol cuyos competidores fueron colegios maristas de diferentes partes del país.

La competencia, que se llevó a cabo en Mar del Plata, contó en la categoría más 65 con cuatro equipos: el local, el platense, y los oriundos de Luján y Morón.

Para conocarse campeón, los maristas de la Ciudad derrotaron por 2 tantos contra 1 a los marplatenses, en el encuentro final.

el equipo campeón

Formaron el elenco local Tomás Bainoti, Daniel Bermúdez, Carlos Botto, Ricardo Bouche, Salvador Cappiello, Daniel Coroli, Miguel Crocenzi, Eduardo Dallovere (exarquero de Gimnasia y Esgrima La Plata a mediados de la década de los ´70), Rodolfo Lara, Carlos Mairal, Daniel Mateu, Tulio Pelegrini, Carlos Ruiz, Carlos Valladares, Santiago Zambernardi.

El ayudante de campo fue Jorge Larramendi.