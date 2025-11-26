Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Se supo que el descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha

Se supo que el descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha
26 de Noviembre de 2025 | 10:59

Escuchar esta nota

Estudiantes no mandará en fila india a los jugadores que participaron del "espaldazo" a Rosario Central, el polémico pasillo al "campeón" por decreto, a hacer su descargo ante la AFA. Tal como se informó en el suple deportivo de EL DIA de este miércoles, el Club decidió que responderá al Tribunal de Disciplina a través de un informe.

Es por eso que se espera que en las próximas horas la dirigencia del Pincha entregue el informe en el que se explicarán los motivos de la decisión tomada y quiénes fueron los que lo resolvieron. Pero además se pudo saber que el descargo apuntará a otro escándalo: el "PDFgate", la sospecha de falsificación del tan comentado Boletín 6625.

Se trata del documento en formato PDF que en teoría tenía fecha del 12/2/2025 pero un simple estudio informático comprueba que fue publicado la misma tarde que se jugó el partido. Es más, la versión disponible tiene un software que se lanzó al mercado a mediados de año: es decir que en febrero no existía. ¿Se incurrió en un delito informático? Esa sería la clave del informe que preparan los abogados albirrojos.

En ese sentido los peritos informáticos le dan la razón al Pincha. Expertos consultados sostienen que “es posible modificar un PDF que pertenezca al Boletín Oficial”, y agregan que “el tema es que los metadatos no te dan indicios exactos de que un documento fue modificado solo por sí mismos. Hay que correlacionar con otros datos y analizar otras fuentes de evidencia para determinar manipulación”.

También aclaran que “el hash es como el DNI de un archivo. Y cualquier tipo de modificación del archivo, se va a ver en el número de hash. Los metadatos son 100% modificables hasta por programitas que son gratuitos. El archivo puede estar firmado el 12 de febrero, pero los metadatos pueden ser de 1970 si se le cambia la fecha a la computadora. Si los metadatos no coinciden con el contenido, y sí, es obvio que fueron modificados. También, hay que analizar la firma”.

Otro especialista sostiene que “todo se puede modificar y editar, a menos que tenga una firma digital. Con el TSA (timestamp service), se garantiza la integridad”. También comentó: “En el archive org están las viejas versiones del documento dando vueltas y ahí se puede ver cómo fue modificado. En los metadatos podés ver que el documento fue creado y modificado en estos días. No fueron capaces de borrar esa información”.

LE PUEDE INTERESAR

Coletazos del pasillo: la financiera de Vallejos y el "PDFgate" acorralan a Chiqui Tapia

LE PUEDE INTERESAR

Aunque usted no lo crea: el día que la AFA "benefició" a Estudiantes, Barracas y Deportivo Riestra

¿Habrá sanciones para Estudiantes por el pasillo?

Una vez presentado el descargo, el Tribunal de Disciplina deberá decidir si a Estudiantes como club y/o a los jugadores les corresponde una sanción. Tal como se informó, en ningún lado se habla de sanciones formales, aunque versiones extraoficiales indican que al Pincha no le caerá ninguna sanción deportiva.

Si bien en un principio directivos de peso en AFA pidieron que sea descalificado y luego que suspendan a los 11 jugadores que participaron, la sangre no llegará al río. Y suena lógico, porque sería llevar este conflicto a un lugar que hoy no le sirve demasiado a quienes manejan el fútbol argentino. Además no hubo pasillos a tres equipos campeones en 2025. Y está especificado.

De esta manera la AFA sancionaría al Pincha con una multa económica por lo sucedido en el pasillo y además porque su entrenador Eduardo Domínguez no participó de la conferencia de prensa, situación a la que está obligado por reglamento. Pero en principio no será más que eso el castigo al equipo. Es más, puertas adentro hay confianza que Guido Carrillo sea habilitado tras reducirle la sanción a dos fechas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

La camiseta del Pincha en el sillón de Rivadavia: Javier Milei y otros gesto de apoyo a Estudiantes

Un intendente bonaerense cargó contra Milei por mostrar la camiseta de Estudiantes: “¡Qué hipócrita!”

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”

El COU, sin acuerdo: los 3 cambios que traban la reforma de una ordenanza clave para La Plata

Barracas vs Gimnasia: pensaron en el sábado pero jugarían el lunes a las 17

Zaniratto no esquivó la pregunta por el pasillo de Estudiantes a Central: ¿a favor o en contra?
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

Las camisetas más vendidas en el mundo en 2025, con Messi y un club argentino en el top ten

Coletazos del pasillo: la financiera de Vallejos y el "PDFgate" acorralan a Chiqui Tapia

Aunque usted no lo crea: el día que la AFA "benefició" a Estudiantes, Barracas y Deportivo Riestra
La Ciudad
Jornada interdisciplinaria en el Pasaje Dardo Rocha para fortalecer la atención primaria de la salud
Marcha, corte y caos vehicular en pleno centro de La Plata por una protesta docente
Por obras, anuncian el cierre del acceso a la Autovía 2 desde La Plata
Sirenazo y escándalo en Ensenada: los bomberos denuncian que se quedaron sin fondos para operar
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
Política y Economía
Milei encabezó la reunión de Gabinete con Adorni en su nueva función y los sucesores de Bullrich y Petri
Pergamino: la producción de pecán surge como alternativa para zonas periurbanas
Diputados: intendentes pidieron bajar el IVA para compras y contratos municipales
Tandil: la IV Afilada vuelve con dos días dedicados a la cuchillería artesanal
Designan a Alak para homenajear a Juan José Mussi en el Congreso de la Nación
Espectáculos
Sorprendente revelación de la familia de Bruce Willis: donará su cerebro a la ciencia
Luis Ventura confirmó que Evangelina Anderson sale con un compañero de MasterChef Celebrity: "Se están conociendo"
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
Luego de romper con su mánager: L-Gante habló de MasterChef Celebrity y dejó abierta una posibilidad
Con Wanda todo es posible: logró que Maxi López se quede en Argentina para trabajar en Telefe
Policiales
Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros
Se demora el juicio contra la Toretto: la próxima audiencia será en febrero
Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Diego García, condenado por violación: desmayo, domiciliaria, tobillera y el alivio de la víctima
La tragedia del micro que iba a un acto de Kicillof en Mar del Plata: “Se durmió o se distrajo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla