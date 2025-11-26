El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha
Estudiantes no mandará en fila india a los jugadores que participaron del "espaldazo" a Rosario Central, el polémico pasillo al "campeón" por decreto, a hacer su descargo ante la AFA. Tal como se informó en el suple deportivo de EL DIA de este miércoles, el Club decidió que responderá al Tribunal de Disciplina a través de un informe.
Es por eso que se espera que en las próximas horas la dirigencia del Pincha entregue el informe en el que se explicarán los motivos de la decisión tomada y quiénes fueron los que lo resolvieron. Pero además se pudo saber que el descargo apuntará a otro escándalo: el "PDFgate", la sospecha de falsificación del tan comentado Boletín 6625.
Se trata del documento en formato PDF que en teoría tenía fecha del 12/2/2025 pero un simple estudio informático comprueba que fue publicado la misma tarde que se jugó el partido. Es más, la versión disponible tiene un software que se lanzó al mercado a mediados de año: es decir que en febrero no existía. ¿Se incurrió en un delito informático? Esa sería la clave del informe que preparan los abogados albirrojos.
En ese sentido los peritos informáticos le dan la razón al Pincha. Expertos consultados sostienen que “es posible modificar un PDF que pertenezca al Boletín Oficial”, y agregan que “el tema es que los metadatos no te dan indicios exactos de que un documento fue modificado solo por sí mismos. Hay que correlacionar con otros datos y analizar otras fuentes de evidencia para determinar manipulación”.
También aclaran que “el hash es como el DNI de un archivo. Y cualquier tipo de modificación del archivo, se va a ver en el número de hash. Los metadatos son 100% modificables hasta por programitas que son gratuitos. El archivo puede estar firmado el 12 de febrero, pero los metadatos pueden ser de 1970 si se le cambia la fecha a la computadora. Si los metadatos no coinciden con el contenido, y sí, es obvio que fueron modificados. También, hay que analizar la firma”.
Otro especialista sostiene que “todo se puede modificar y editar, a menos que tenga una firma digital. Con el TSA (timestamp service), se garantiza la integridad”. También comentó: “En el archive org están las viejas versiones del documento dando vueltas y ahí se puede ver cómo fue modificado. En los metadatos podés ver que el documento fue creado y modificado en estos días. No fueron capaces de borrar esa información”.
Coletazos del pasillo: la financiera de Vallejos y el "PDFgate" acorralan a Chiqui Tapia
¿Habrá sanciones para Estudiantes por el pasillo?
Una vez presentado el descargo, el Tribunal de Disciplina deberá decidir si a Estudiantes como club y/o a los jugadores les corresponde una sanción. Tal como se informó, en ningún lado se habla de sanciones formales, aunque versiones extraoficiales indican que al Pincha no le caerá ninguna sanción deportiva.
Si bien en un principio directivos de peso en AFA pidieron que sea descalificado y luego que suspendan a los 11 jugadores que participaron, la sangre no llegará al río. Y suena lógico, porque sería llevar este conflicto a un lugar que hoy no le sirve demasiado a quienes manejan el fútbol argentino. Además no hubo pasillos a tres equipos campeones en 2025. Y está especificado.
De esta manera la AFA sancionaría al Pincha con una multa económica por lo sucedido en el pasillo y además porque su entrenador Eduardo Domínguez no participó de la conferencia de prensa, situación a la que está obligado por reglamento. Pero en principio no será más que eso el castigo al equipo. Es más, puertas adentro hay confianza que Guido Carrillo sea habilitado tras reducirle la sanción a dos fechas.
