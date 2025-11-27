Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Policiales

Tragedia en los acantilados de Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos, cayó al vacío y murió 

Leticia Lembi era una periodista de Tres Arroyos, perdió el equilibrio mientras intentaba sacarse una foto.

Tragedia en los acantilados de Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos, cayó al vacío y murió 
27 de Noviembre de 2025 | 07:54

Escuchar esta nota

Una mujer de 33 años falleció esta tarde al caerse al vacío en la zona de acantilados, en las afueras de la ciudad de Mar del Plata, mientras intentaba tomarse una fotografía, según las primeras estimaciones.

La joven fue identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, y el hecho se produjo a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, que comunica esta ciudad con Mirarmar, cuando cayó desde una escalera hacia las rocas -a unos 25 metros de altura- y murió en el acto.

La mujer, de profesión periodista, estaba en un mirador junto a otros allegados y se precipitó a tierra por un aparente defecto en la estructura de hormigón, en la zona de Barrancas de Los Lobos, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

Por su parte, el personal médico que llegó al lugar confirmó el deceso de la joven, cuyo cuerpo fue retirado por los integrantes del área de Riesgos Especiales. Poco después se hizo pressente el fiscal Carlos Russo para comenzar con la investigación, pero todo apunta a que se trató de una muerte accidental.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética
+ Leidas

Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos

El Presupuesto 2026 ya es ley pero postergan el proyecto para el endeudamiento que pidió Kicillof

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Equipo máster del San Luis, campeón nacional

Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia

Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?
Últimas noticias de Policiales

Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero

Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”

Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa

Brutal siniestro al borde de la tragedia en la Autopista
La Ciudad
Otra jornada de calor en La Plata: 31° de máxima y probabilidad de lluvias hacia la noche
Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales
Las sospechas detrás de la crisis de los bomberos voluntarios de Ensenada
Deportes
El "tío" James Vowles, gran amigo de Colapinto en la Fórmula 1, vuleve a las pistas en las "12 Horas del Golfo"
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Tensa calma; sale el fallo: el Pincha espera para responder
Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
Espectáculos
¡Sorpresa! Quién se fue de MasterChef Celebrity tras la nueva gala de eliminación
“Zootopia 2”: prejuicios, poder y diversidad
Otras novedades y la vuelta de “Orgullo y prejuicio”
Vuelve la cita con lo mejor del cine experimental
Cita internacional en el Teatro de Cámara
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla