Tragedia en los acantilados de Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos, cayó al vacío y murió 

Leticia Lembi era una periodista de Tres Arroyos, perdió el equilibrio mientras intentaba sacarse una foto.
Una mujer de 33 años falleció esta tarde al caerse al vacío en la zona de acantilados, en las afueras de la ciudad de Mar del Plata, mientras intentaba tomarse una fotografía, según las primeras estimaciones.
La joven fue identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, y el hecho se produjo a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, que comunica esta ciudad con Mirarmar, cuando cayó desde una escalera hacia las rocas -a unos 25 metros de altura- y murió en el acto.
La mujer, de profesión periodista, estaba en un mirador junto a otros allegados y se precipitó a tierra por un aparente defecto en la estructura de hormigón, en la zona de Barrancas de Los Lobos, de acuerdo con lo informado por las autoridades.
Por su parte, el personal médico que llegó al lugar confirmó el deceso de la joven, cuyo cuerpo fue retirado por los integrantes del área de Riesgos Especiales. Poco después se hizo pressente el fiscal Carlos Russo para comenzar con la investigación, pero todo apunta a que se trató de una muerte accidental.
