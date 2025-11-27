El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
El Tribunal de Disciplina se expedirá esta tarde. Todo indica que será una multa económica. Pero hay presiones para que castiguen a todo el plantel o a Verón
Llegó el día tan esperado. Y del que tanto se habló en las últimas horas. Esta tarde el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino dará a conocer el fallo sobre el informe del árbitro Pablo Dóvalo respecto a la supuesta “incitación a la violencia” del equipo de Estudiantes, que decidió darle la espalda a los jugadores de Rosario Central en el pasillo obligado por el título conseguido por decreto en los escritorios de la Liga Profesional.
En principio la decisión de las máximas autoridades era ir por todo: pedir la descalificación del Pincha o suspender a todos los jugadores. Si eso sucede el cimbronazo en el fútbol argentino, que ya está en estado de ebullición, será total.
De acuerdo a lo que pudo saber este medio la votación interna entre los miembros está dando un fallo más favorable con una multa económica y nada de sanción a los jugadores, situación que parece más razonable teniendo en cuenta que la decisión fue tomada desde las altas esferas del Club.
Por eso además de la multa económica se maneja la posibilidad que el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón reciba una sanción, como en su momento le sucedió a Andrés Fassi, el titular de Talleres que recibió la sanción por un plazo de 24 meses, luego de sus explosivas declaraciones y su pelea con el árbitro Andrés Merlos, en el partido de Copa Argentina ante Boca.
En tanto en Estudiantes todavía se guardan una carta poderosa que será utilizada una vez que se conozca la resolución del Tribunal de Disciplina: la de la posible adulteración del Boletín 6625, el que determinaba la obligatoriedad de realizar homenajes al estilo pasillo a los jugadores campeones. Ese documento tenía fecha del 12 de febrero, pero peritos informáticos habrían podido determinar que fue publicado el mismo domingo. De comprobarse eso la AFA se podría exponer a una demanda penal a sus responsables.
Así las cosas el fútbol argentino transita un tiempo movido. Los clubes del ascenso “defendieron” la gestión de Tapia en las redes y otros, como River, tomaron distancia al afirmar que el jueves pasado “no hubo votación en la Liga”, Sin dudas, el momento más delicado de Claudio Tapia al frente de la AFA.
