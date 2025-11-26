Bomberos sofocaron un alarmante incendio en un depósito de La Plata

Este miércoles por la tarde un depósito ubicado en Tolosa comenzó a arder en llamas y encendió las alarmas de los vecinos por su voracidad. En cuestión de minutos, una dotación de bomberos acudió al centro de almacenamiento ubicado en 526 entre las calles 30 y 31, y sofocó el foco ígneo rápidamente.

Una densa columna de humo negro comenzó a ser divisada desde diferentes puntos de la Ciudad en horas de la tarde. Luego de varios llamados al 911, el galpón donde funciona una distribuidora de sanitarios comenzó a recibir las primeras dotaciones de bomberos que llegaban para combatir las intensas llamas que alcanzaban los cuatro metros y amenazaban con propagarse hacia los domicilios linderos.

Además del personal de bomberos, en los primeros minutos también colaboraron agentes de la Secretaría de Seguridad municipal para desalojar el perímetro y que los socorristas puedan sofocar el incendio ocurrido en el fondo del sector.